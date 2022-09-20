9 月 28 日起上海地铁支持用支付宝微信刷码乘坐，可一码通行

IT之家 9 月 20 日消息，据上海地铁 shmetro 公众号消息，9 月 28 日起，上海地铁“Metro 大都会”App 的乘车二维码将开放至支付宝、微信等主流平台，集“健康码、场所码、乘车码”三码合一的“一码通行”功能也将一并开通，乘客可通过支付宝或微信，无需打开“Metro 大都会”、无需扫描场所码，即可实现查验出示和扫码过闸乘车功能。

同时，根据实际条件，上海地铁全网选出 105 座工作日早晚高峰大客流车站，新增“一码通行”便民通道。

“Metro 大都会”App 乘车二维码自 2018 年上线以来，为乘客提供了使用移动支付（支付宝、微信、云闪付等）先乘后付的扫码过闸服务，今年 6 月起，又全面启用“一码通行”功能。而 9 月 28 日起，乘客可在支付宝、微信 App 内通过应用页面或小程序直接使用乘车二维码乘坐地铁，其体验与使用“Metro 大都会”刷码过闸完全一致。

IT之家了解到，与此同时，整合了“健康码、核酸检测信息、乘车码”一屏显示的“一码通行”功能也同步向支付宝、微信等平台开放，大大方便了市民乘客出行。即使用支付宝或微信乘车二维码的乘客，与使用“Metro 大都会”App 一样，在授权健康信息获取后由后台自动匹配车站“场所码”信息，无需再扫描“场所码”，实现“一码通行”，进站更便捷。另外，银联云闪付平台后续也将实现该功能，扩大平台应用，让更多用户乘客受益。