微信：对发布诱导非理性追星等内容的账号予以从严处理

IT之家 9 月 13 日消息，“微信珊瑚安全”公众号今天发布关于“文明上网，理性追星”的倡议。近日，微信平台发现有个别粉丝以非理性的方式追星，甚至发布极端追星言论。微信致力于打造绿色健康的内容生态，坚决抵制“无底线追星”等行为，对发布诱导非理性追星等内容的帐号予以从严处理。

微信平台称，非理性追星、“饭圈”乱象等不良内容扰乱了正常传播秩序，同时也对未成年人带来负面影响。在此，平台呼吁广大网友，追正能量之星，弘扬主旋律之声，文明上网理性表达，切勿被极端追星言论煽动和误导。微信将持续做好饭圈相关内容治理工作，通过用户举报、技术审核和人工巡查等方式加强平台内容生态治理成效。欢迎广大网友监督，积极提供线索，共同遏制“娱乐至上”“流量至上”之风，携手维护清朗和谐的网络环境。

IT之家获悉，9 月 12 日晚间，微博管理员发布公告称，近日发现有个别粉丝以非理性的方式追崇劣迹艺人，甚至发布极端追星言论，严重破坏网络健康生态，对此站方坚决予以严肃处置。根据《微博社区公约》等相关规定，站方共计清理违规内容 89 条。视情节严重程度对 22 个违规账号予以禁言 30 天到永久禁言的处置。

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