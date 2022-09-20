AMD 新款 R9 7950X 处理器提前现身闲鱼，售价 5999 元

IT之家 9 月 20 日消息，AMD 锐龙 7000 系列于 8 月底发布，目前还没有正式开售。但是，国内二手平台闲鱼的电脑玩家又提前拿到了货，并晒出 R9 7950X 实物，售价 5999 元。

AMD 将在 9 月 27 日上市锐龙 7000 系列处理器，而闲鱼售价 5999 元（856 美元）也比 R9 7950X 原价 699 美元高了不少，可能这就是提前一周拿到要付出的代价。

IT之家了解到，AMD R9 7950X 搭载 16 核心 32 线程，主频 4.5GHz，加速频率 5.7GHz。这款处理器的 TDP 为 170W ，售价为 699 美元（约 4809.12 元人民币）。

根据 WccfTech 此前给出的数据，水冷散热下，16 核心 32 线程的 R9 7950X 的 Cinebench R23 多核跑分已经达到了英特尔即将发布的旗舰处理器 i9-13900K 的水平，后者为 24 核 32 线程。

此外，在技嘉 X670E AORUS MASTER 平台上，R9-7950X 的两组 CCD 分别运行在 5.2 / 5.1 GHz 的频率，而温度一度达到了 91 ℃ ，最终单核、多核成绩为 787、15824 分，单核性能不敌英特尔酷睿 i7-12700K，更比不上 i9-12900K / F。

AMD 锐龙 7000 系列处理器首发四款型号的参数和价格如下：