能源危机之下，大量电动卡车开上欧洲高速公路太难了

9 月 20 日消息，戴姆勒旗下卡车与巴士制造子公司 Daimler Truck Holding AG 与沃尔沃集团本周将与数十家商用车制造商在德国展示他们最新的电动卡车，在 IAA Transportation 展会上首次亮相的零排放卡车将比以往任何时候都多。

戴姆勒推出了梅赛德斯-奔驰 eActros，它在充满电的情况下可将 22 吨货物拖运约 500 公里。Traton SE 旗下品牌 MAN 品正在展示 40 吨重的电动卡车，它可以快速充电。沃尔沃则为参观者提供电动卡车试驾。

然而，电动卡车领域的高管们必须回答的关键问题是：他们的重型电动车辆需要多长时间才能从展厅驶上高速公路。高昂的电池价格和几乎还不存在的卡车充电网络仍然是重大障碍，在欧洲前所未有的能源危机和全球经济放缓之际，运输公司正在权衡继续大量投资是否值得。

BloombergNEF 分析师尼古拉斯・索洛波洛斯（Nikolas Soulopolous）说：“现在市场上的电动卡车已经很多，但它们的采用速度却很慢，尤其是在欧洲。产能仍在缓慢提升，没有足够合适的公共充电网络可用，卡车电池仍然很贵。”

尽管如此，卡车行业向电气化转型的压力依然存在。随着城市努力改善空气质量，在城市地区运营的欧洲公司需要遵守更严格的卡车规定。电气化重型车辆将是应对气候变化的关键，因为它们产生的温室气体约占欧盟道路交通排放的四分之一。

欧洲希望该行业到 2030 年将新卡车的二氧化碳排放量减少 30%，大多数制造商押注电池而不是氢燃料电池将是实现这一目标的主导技术。然而，与美国计划向电动重型卡车买家提供 4 万美元补贴相比，大多数欧洲国家都没有类似措施。

大众汽车集团旗下品牌 Traton 承诺，到 2030 年之前，其发运的卡车中将有一半不再使用化石燃料。其 Scania 品牌今年向森林公司 SCA 交付了重达 80 吨的电动卡车，后者正在瑞典北部使用这款车运输木材。上周，沃尔沃开始了重型电动卡车的批量生产，并表示已经售出了 2600 多辆电池驱动的卡车。

BloombergNEF 分析师索洛波洛斯说：“对于某些用例，特别是城市较短的路程，电池电动卡车的总拥有成本可能很快就会降到柴油车的水平。”

目前，各大厂商电动卡车的批量生产时间表各不相同，因为他们仍难以提高产能，也难以获得足够的零部件。戴姆勒旗下 eActros 要到 2024 年才能实现批量生产，MAN 的卡车要 2025 年才能投产。

Nikola 计划在本周的车展上推出燃料电池 Tre FCEV Beta，该公司只交付了几十辆卡车，现在可能会被其创始人特雷弗・米尔顿 (Trevor Milton) 的刑事欺诈审判分散注意力。特斯拉已经数次推迟了电动卡车 Semi 的生产。

沃尔沃、Traton 和戴姆勒计划在未来五年花费 5 亿欧元 (约合 4.98 亿美元)，在欧洲为重型电动车辆建设至少 1700 个充电站。戴姆勒也启动了与美国 BlackRock 公司的类似项目，即努力改进电池，加快充电速度。

咨询公司 Oliver Wyman 合伙人罗米德・凯尔普 (Romed Kelp) 表示：“欧洲需要一个相当密集的高速卡车充电网络，以促进长途电池驱动电动卡车的更广泛采用。首先需要确定合适的地点，但尚不清楚其中有些地点的能源基础设施是否已做好应对需求激增的准备。”