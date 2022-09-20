谷歌 Pixel Watch 智能手表售价曝光，约 1752 元起

IT之家 9 月 20 日消息，谷歌 Pixel Watch 智能手表将于 10 月 6 日与 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 一起正式发布，谷歌早在 5 月就对这款智能手表进行了预热，与此同时这款手表的一些细节也被泄露出来。

此前 Pixel Watch 在美国市场的售价已经曝光，支持 LTE 功能的版本将售价 399 美元（约 2793 元人民币）。今天又有这款智能手表的更多价格被曝光，这次是欧盟不支持 LTE 的标准版本（只支持 Wi-Fi + 蓝牙），这个版本的零售价将在 250 欧元（约 1752.5 元人民币）到 350 欧元（约 2453.5 元人民币）之间。这个价格范围还是很宽泛的，因此不是很精确，但假设其真实价格接近该范围的低端，那么其售价将与许多竞争对手一致。作为对比，三星的 40 毫米版 Galaxy Watch5 起价为 300 欧元（约 2103 元人民币）。

IT之家了解到，除了价格，Pixel Watch 将提供的三种配色的官方名称也已曝光：白垩色、木炭色和黑曜石色。这些名字听起来“很谷歌”，值得注意的是，即将推出的 Pixel 7 设备也将提供黑曜石色。

配置方面，根据此前爆料，Pixel Watch 采用一个圆形的 OLED 屏幕，搭载三星的 Exynos 9110 SoC，这是一款 2018 年的处理器，辅以一个 Cortex-M33 协处理器，拥有 1.5GB 或 2GB 的内存，32GB 的存储空间，300 毫安时的电池，预装 wear OS。