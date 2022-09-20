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尼康尼克尔 Z 17-28mm f / 2.8 恒定光圈广角变焦镜头发布，售价 8299 元

2022/9/20 14:25:45 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 20 日消息，尼康尼克尔 Z 17-28mm f / 2.8 恒定光圈广角变焦镜头今日发布，售价 8299 元，将于 10 月 27 日开售

尼克尔 Z 17-28mm f / 2.8 是一款兼容尼康 Z 卡口系统全画幅 / FX 格式微单数码相机的广角变焦镜头，总长度约为 101mm，重量约为 450g

IT之家了解到，尼克尔 Z 17-28mm f / 2.8 内置 2 枚低色散（ED）镜片、1 枚加强型低色散（ED）镜片和 3 枚非球面镜片，配备高速自动对焦控制、步进马达 (STM) 和控制环

尼康表示，该镜头利用广角镜头提供的独特视角，以及 f / 2.8 快速最大光圈和约 0.19m 的最近对焦距离（在 17mm 变焦位置），能良好地应对多种拍摄场景和主体，实现广泛的动态表达。

主要功能特点：

  • 覆盖从 17mm 至 28mm 的广角焦距范围，适合街拍、风景和人像等多种场景和拍摄对象。

  • 在整个变焦范围内，f / 2.8 的快速恒定光圈可实现自然的虚化表达，弱光条件下拍摄时还能减轻相机抖动的影响。

  • 总长度约 101mm、重量约 450g 的紧凑、轻巧的设计提供出色的便携性。

  • 提供仅约 0.19m 的最近对焦距离，让用户可以靠近拍摄对象进行动态表达。

  • 提供高速自动对焦并支持平滑对焦，即使拍摄移动主体和录制视频时也不例外。

  • 搭载步进马达 (STM)，可实现安静的操作和快速响应。

  • 配备控制环，可以为其分配光圈和曝光补偿等设置，在视频录制过程中也能实现安静、流畅的操作。

  • 支持线性手动对焦驱动 * ，实现平滑对焦。

  • 采用减轻对焦呼吸效应影响的设计，可减少调整对焦时的视角变化。

  • 变焦时镜筒的长度保持不变，在拍摄过程中更容易保持平衡，同时也使镜头携带更安全。

  • 采用氟涂层，易于擦拭油污。

截止至 2023 年尼克尔 Z 镜头系列发布计划：

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关键词：尼康 镜头尼克尔

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