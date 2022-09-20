成立 12 年的中国首家上市团购平台百度糯米关停，曾与美团网、大众点评三足鼎立

IT之家 9 月 20 日消息，日前，百度糯米官网发布了下线公告。公告显示，因公司业务调整，百度糯米 App 将停止服务与运营，预计将于 2022 年 12 月正式停止相关服务。

公告称，2022 年 8 月 31 日 24 点，百度糯米 App 将从应用商店进行下架，预计将于 2022 年 12 月正式停止相关服务；如用户有账户余额和未充值的糯米卡，请于 2022 年 12 月 31 日前完成提现，超过期限可通过 https://d.nuomi.com/ 进行提现。

据联商网报道，百度客服人员表示：“百度糯米已经没有商家了，已下线并停止服务。”

IT之家了解到，百度糯米是百度本地生活团购服务平台，前身为人人旗下的糯米网，糯米网于 2010 年 6 月 23 日正式上线，是千团大战中坚持到了最后的胜利者之一，最终与当时的美团网、大众点评形成鼎立之势。2011 年 5 月 5 日，人人公司正式在纽约证券交易所挂牌，上市的资产中包括社交网站人人网、团购网站糯米网以及人人游戏等，糯米网也因此成为首家“上市”团购网站。

2014 年 1 月百度全资收购糯米网，并在 2014 年 3 月 6 日将其更名为百度糯米，糯米网成为了第一个被 BAT 整体收购的团购网站。