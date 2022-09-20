兆易创新发布 GD32A503 系列首款车规级 MCU，基于 Cortex-M33 内核

IT之家 9 月 20 日消息，兆易创新今日宣布，发布首款基于 Cortex-M33 内核的 GD32A503 系列车规级微控制器，正式进入车规级 MCU 市场。

据官方介绍，全新 MCU 采用先进的车规级工艺平台，遵循车规级设计理念和生产标准，符合车用高可靠性和稳定性要求。该系列产品以均衡的处理性能、丰富的外设接口和增强的安全等级，为车身控制、车用照明、智能座舱、辅助驾驶及电机电源等多种电气化车用场景提供主流开发之选。GD32A503 产品组合提供了 4 种封装共 10 个型号选择，已通过前期用户验证，目前正式开放样片和开发板卡申请。

GD32A503 新品采用 40nm 车规级制程和高速嵌入式闪存 eFlash 技术，并通过 DFM 可制造性设计及高测试向量覆盖，实现研发与制造的协同，以提升成品率和可靠性，满足严苛的车用市场需求。

IT之家了解到，GD32A503 系列 MCU 基于 100MHz Cortex®-M33 内核，配备 384KB Flash 和 48KB SRAM，另有专用代码空间可配置为 64KB DFlash / 4KB EEPROM。芯片采用 2.7-5.5V 宽电压供电，工作温度范围-40~+125℃，工作寿命 15 年以上。