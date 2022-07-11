兆易创新拟 2 亿元参与认购北京小米智造股权投资基金，重点投资集成电路等

集微网报道 7 月 11 日，兆易创新发布公告称，公司拟作为有限合伙人以自有资金 2 亿元参与认购小米私募股权基金管理有限公司管理的北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）的基金份额。

该基金计划募集总规模为 100 亿元，首次募集规模为 63.3 亿元，执行事务合伙人为北京小米企业管理有限公司（以下简称“执行事务合伙人”或“普通合伙人”）。

据悉，本基金的出资人之一北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）间接持有公司股份。亦庄国投持有北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）（以下简称“战新基金”）99.996% 的合伙份额；战新基金持有北京集成电路设计与封测股权投资中心 (有限合伙) 17.84% 合伙份额；截至 2022 年 6 月 27 日，北京集成电路设计与封测股权投资中心 (有限合伙) 持有公司股份 923,220 股，占公司股本 0.14%。另外，战新基金和公司同为北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）的有限合伙人。

除上述情况外，兆易创新控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与本次投资认购基金份额。

兆易创新表示，该基金重点投资于集成电路及上下游领域，公司参与认购基金份额，可借助专业投资机构的管理团队、行业经验和资源优势，拓展投资渠道，及时把握集成电路及相关领域的投资机会，有利于提升公司综合竞争实力，符合公司发展战略。