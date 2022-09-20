史上最快电动机问世：转速达每分钟 10 万次，可增加电动汽车续航

IT之家 9 月 20 日消息，新南威尔士大学悉尼分校的研究人员近日开发了一种新的电动马达，每分钟可以转 100,000 圈。该大学在一份新闻稿中表示，这种新设计所实现的高功率密度可以帮助减轻电动汽车（EV）的重量，从而增加其续航能力。

电动车制造商一直在寻找方法来解决他们的汽车的续航焦虑问题，其中一个办法是增加电池组的尺寸，不过这同时也会增加车辆的重量，带来更多的问题需要解决。

另一个办法是降低电动马达的重量，要达到这个目的就要提高其速度。一个高速旋转的电机可以缩小尺寸，这不仅可以减少其重量，还可以减少其能源消耗，当应用于电动车时，就能帮助提高其续航能力。

传统的被用于电动汽车的内置式永磁同步电机（IPMSM），在其转子中嵌入磁铁以达到强大的扭矩。然而，其铁桥的低机械强度限制了其最大速度。新南威尔士大学悉尼分校的研究人员使用了一种新的转子拓扑结构，不仅提高了电机的坚固性，而且还将生产电机所需的稀土材料减少了 70% 之多。

新南威尔士大学的研究人员还使用了一个人工智能（AI）辅助的优化程序，该程序评估了电气、磁性、机械和热等广泛的方面，以优化电动马达的设计。该程序是内部开发的，它评估了 90 个设计，然后选择其中前 50% 的设计来生成新的设计，反复进行，直到达到理想的最佳状态。研究人员使用的最终电机是该程序分析的第 120 代。

新闻稿中称，最终得到的电动机绝对最高速度达每分钟 10 万转，峰值功率密度达每公斤 7 千瓦，这也是现有内置式永磁同步电机最高转速纪录的两倍。

IT之家了解，研究人员称，如果这款电动机用于电动车电机，会在一定程度上降低其转速，目的是增加其功率，例如，一个 200kW 的电机，最大转速约为 18,000rpm，完全适合电动汽车的应用。

除了电动车，该电机还可用于使用高速压缩机的大型供暖、通风和空调（HVAC）系统，以及高精度数控机床。该电机还可以部署在飞机发动机内部，作为集成驱动发电机（IDG），为电气系统提供动力。

研究人员相信，他们的电机可以迅速商业化，比我们预期的更快地推向市场。研究人员称：“如果像特斯拉这样的电动汽车制造商想要使用这种电机，那么我相信只需要大约 6 到 12 个月的时间就可以根据他们的规格进行修改。”