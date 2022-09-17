保时捷 Taycan 电动汽车陷“起火门”，车主被烧身亡

IT之家 9 月 17 日消息，保时捷售价百万的纯电汽车 Taycan 近日陷“起火门”，日前，网络上流传的一些视频显示，一辆保时捷 Taycan 在苏州市吴中区某商城附近街道发生碰撞，车辆燃起大火，最终车辆被大火吞没，车内人员被烧身亡。

网传视频显示，保时捷 Taycan 撞上护栏后引发大火，火势蔓延，路过群众想营救却没办法从外部打开车门。据现场的目击者描述，当时火势很大，曾有人冲上去想救出车里的人，但车门打不开。车内人员无法脱困导致死亡。

负责调查事故的苏州市公安局吴中大队人士接受媒体采访时称：的确是有这起事故，事情挺严重的，时间大约是凌晨。大队和支队正在一起处理事故，并请专家介入调查，目前调查结果还没出来，因此具体情况不方便透露。

9 月 14 日，保时捷中国方面回应称，目前初步了解这个事件是由交通事故引起，交警部门已经介入调查，保时捷当地经销商也会在有关部门需要的情况下积极配合，协助调查；目前没有接到警方有关车辆情况的问询，暂时没有更多细节透露。对于网上所说的事故发生时间以及现场有围观人员拉车门不能打开这一事实存疑，未能证实。

一自称认识车主的网友说，“是我客户的朋友，才三十多岁，留下一个女儿 9 岁。人走了，留下几千万家产。”

Taycan 是 2019 年保时捷发布的首款纯电动跑车，这是全球第一款支持 800V 高压充电的车型，2020 年 4 月在国内正式上市。目前该款车型在国内售价为 89.8 万元至 183.8 万元。

根据国家应急管理部公布的数据显示，2022 年一季度新能源汽车火灾事故数量为 640 起，同比上升 32%，高于交通工具火灾平均（8.8%）增幅，平均每日超 7 例火灾。

2020 年 5 月，工业和信息化部就曾发布了包括《电动汽车安全要求》、《电动客车安全要求》、《电动汽车用动力蓄电池安全要求》三项强制性国家标准正式批准，并于 2021 年 1 月 1 日起开始实施。这三项强标既提出要提高电动车安全标准要求、加强试验检测精度，也规定了电动车辆需加入电池系统热事件报警信号等技术细节。还要求电池单体发生热失控后，电池系统在 5 分钟内不起火不爆炸。

今年 3 月，工信部发布的《2022 年汽车标准化要点》明确提出，要启动电动汽车动力蓄电池安全相关标准修订工作，进一步提升动力蓄电池热失控报警和安全防护水平。