迎接 RTX 40 显卡，海韵宣布 1300W 及以上电源用户免费领 16Pin 转接线

IT之家 9 月 20 日消息，据海韵官方消息，使用海韵 1300W 及以上型号的玩家，可免费申请 12VHPWR 模组线 (2x8-pin to 16Pin)。

IT之家了解到，英伟达即将发布的 RTX 4090 显卡将采用全新的 16pin 12VHPWR 供电接口，供电能力可达 600W。

此前，海韵 Prime TX-1600 至尊旗舰钛金电源已上市，1600W 功率，支持全新 16pin 显卡供电接口，售价 3299 元。

据官方介绍，海韵 Prime TX-1600 至尊旗舰钛金在研发过程中多次改版优化，刷新了 Prime 旗舰钛金创下的多项性能纪录，性能表现达到新高度。接口方面，海韵 Prime TX-1600 标配 2x12VHPWR PCIe5.0 接口，支持连接新一代显卡。

此外，官方称虽然仅有不足 1% 的高端玩家使用高规格 HEDT 主板以及 SATA3.3 接口企业级硬盘，但 Prime 旗舰系列标配 SATA 3.3 供电接口的基础上，还标配 3 组 CPU 8Pin (4+4Pin) pin 接口。

性能方面，官方称海韵 Prime 至尊旗舰系列标配的模组线采用 16AWG 线径及高规格合金端子，应对大功率传输场合，柔软的压纹线降低了理线难度，也提升了整体美观。高效的线路方案、新型数字温控技术以及 135mm FDB 静音轴承风扇，做到散热与静音的完美平衡，支持中低负载风扇停转，即使运行千瓦仍悄然无声。