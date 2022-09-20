当地一商业大亨死于车祸后，Uber 要求印度司机确保汽车后座安全带正常工作

IT之家 9 月 20 日消息，据路透社报道，在印度当地一位商业大亨死于一场车祸几天后，网约车公司 Uber 已要求其在印度的司机确保乘客可以使用后座安全带，并且它们可以正常工作。

此举正值印度这个世界第四大汽车市场日益加强的道路安全推动之际。9 月初，印度 Tata Sons 前董事长 Cyrus Mistry 死于与他的梅赛德斯有关的车祸，当地媒体报道他坐在后排时没有系安全带。

“为避免乘客被罚款或投诉，请确保后排座椅上的安全带易于使用且功能正常，”Uber 在周二向其司机提供的咨询中表示。

一位直接知情的消息人士还表示，Uber 正在机场进行检查，以确保其司机遵守安全带规范。

Uber 没有立即回应置评请求。

一位公司代表告诉路透社，其由软银集团支持的印度竞争对手 Ola 最近几周也向司机发出了执行安全带规则的建议。

与此同时，印度政府还试图通过一系列措施来改善这个拥有世界上最致命道路的国家道路安全。

世界银行去年表示，印度每四分钟就有一人在公路上死亡。

印度已经有规定要求后座乘客系好安全带，但只有少数人遵守。尽管对违规行为处以 1000 印度卢比（约 88 元人民币）的罚款，但执法很差。

在大多数情况下，汽车和出租车车主将座套放在后座的安全带上，使其无法使用。

IT之家获悉，Uber 在其咨询中告诉司机确保安装后座安全带，并补充说“如果安全带隐藏在座套下，请取下座套”。

印度政府还表示，希望汽车制造商为后座安全带安装警报系统，以强制使用并要求所有汽车配备六个安全气囊。