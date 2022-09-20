Keychron 推出 V2 机械键盘：66+1 键，支持热插拔，388 元起

IT之家 9 月 20 日消息，Keychron V2 机械键盘现已推出，66+1 键，去掉了功能键、数字小键盘，支持热插拔，388 元起。

据介绍，V2 键盘采用了 OSA PBT 键帽，OSA 贴合指尖弧度，符合人体工学，敲击起来非常自然，边缘圆润不划手，长时间码字也不会不适。PBT 材质具有高耐热性、高韧性、高耐疲劳性三高特性。

V2 还采用了 Keychron 研发的 K-pro 轴。K-pro 轴均做了出厂润滑，这些轴体在每一次按压中都能够准确的一次性喝顺滑感，增强稳定性同时减少摆动，手感顺滑，回弹反馈清晰。同时提供红轴、茶轴、青轴，你可根据使用环境和自身喜好选择。镀银的卫星轴采用了更精确的工艺，让大键的打字不容易晃动，触底干脆，更加稳定。按键整体敲击声音更舒适，回弹更舒服。

V2 拥有热插拔功能，不需要焊接，就可轻松替换轴体，追求更好的更多的使用手感，让键盘的可玩性与趣味性更高。孔位上支持市面上常见的三脚轴和五脚轴，兼容性广泛、稳定性强，轻松实现对轴体的客制化。面对不同使用情况使用不同轴体，随意变动，使键盘操作起来更加得心应手，自定义一把专属键盘。

V2 完全支持 QMK / VIA 开源改键，用户可根据自己的需求按照官网操作说明轻松地对键盘上的每个键进行编程，改变键盘布局、增加快捷键等等，甚至可以给你 V2 上想要的按钮组合编写宏按钮。

IT之家了解到，这款键盘将在 9 月 20 日晚 21 点电商官方旗舰店将开启预售。