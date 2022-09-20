【IT之家开箱】TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 图赏：6KG 上筒，行业天花板

9 月 20 日，TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 正式发布，售价 7999 元。作为一款具备 16 公斤超大双子舱的分区洗衣机产品，TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 的上筒洗涤容量从行业内标配的 4kg 升级到 6kg 容量提升了 50%，做到了行业最大洗涤容量。

在功能上，双子舱 Q10 除了具有了双滚筒分区洗、下筒洗烘一体功能，还提供离子柔烘、离子空气洗、双舱智能投放、羊毛洗 / 真丝洗、UVC 除菌、蒸汽除菌、顽渍净、智能洗等一系列功能，可谓全方位守护你的“洗衣健康”。

IT之家拿到了这款产品，现在为大家带来实拍图赏析。

TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 造型相对简约，机身采用了莫奈青配色，这是一种带有灰调的色彩，饱和度偏低，整体偏深灰色，但又带一点金属的银光质感，相当百搭，可以自然地融入到不同家装风格的环境中。

自由摆放安装

在安装方式上，你可以选择嵌入式安装，又或者是自由摆放安装，不论哪种安装方式，大气简约的外观设计，都会让家装很有范儿。

TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 最大的优势，是更大洗涤容量的上筒，其达到了 6kg，远超行业的 4kg 标准，其中，筒径达到了 510mm，上筒取衣口直径 360mm，筒径、容量均提升 50%，更大洗涤容量和筒径，意味着 TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 能够洗更多的衣物，以及更高的洗净比。

双子舱洗衣机 Q10 上筒

据悉，TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 的 6kg 大上筒，能够一次性洗婴儿服 40 件，或者是童装 20 件，以及校服 8 件，儿童被 5 套。下筒容量更是达到了 10Kg，6+10Kg 的组合，能够轻松满足全家人的洗衣需求。此外，Q10 的洗净比更是达到了 1.1。

TCL 双子舱 Q10 的上下双筒，可以同步洗涤，也可以只用上舱，或者只用下舱。双筒带来的分区洗涤优势，你还可以选择孩子衣服放上舱，大人衣物放下舱，同步洗涤，效率更高，分区洗护也避免了大人小孩衣服一起洗交叉感染的情况；或者，你也可以将上舱专门用于清洗内衣，上舱清洗外衣，一机两洗，进一步守护了洗衣健康。

TCL 双子舱 Q10 在实现洗、烘、护一体以及双筒分区洗等能力下，还具备更小的占地面积，无论是放在阳台还是洗手间，只要保证 1.6m 的高度空间即可，底部占地面积和传统的单筒洗衣机并无二异。

如果选择嵌入式安装，双子舱 Q10 还能进一步减少“公摊”面积。毕竟，面对当下寸土寸金的房价，只有把握空间才能享受空间。

嵌入式安装

再来看看细节设计。

双子舱 Q10 机身表面采用了 VCM 拉丝材质，仔细观察，会发现上面有无数细腻规整的拉丝，但在触感上，却又很细腻、光滑，金属质感十足。这么个大家伙，在工具之外，也是有一定的家具装饰属性的，而双子舱 Q10 在设计上显然是非常出色的。

双子舱 Q10 的上下两个筒均采用了镀铬银色门框，中间是透明玻璃材质，其中上筒的上半部分，被一块硕大的触摸式彩屏覆盖，在息屏状态下，屏幕与筒身融为一体。

这块屏幕的高度，恰好在 1.3m 左右，也刚好是最适合操控的区域，无需弯腰或抬头，抬手即可触及。

就屏幕本身的显示素质而言，色彩鲜艳，文字清晰，图标直观，常用的功能全部常驻在屏幕上，且每个功能都有相应的图案标识。

双子舱 Q10 上下筒均采用了“Push”的开门方式，关闭状态下按压门框右侧，即可自动弹出，再次朝内按压，即可关闭，手感相当不错。

洗衣机上的防水胶条缝隙是最容易藏污纳垢地方，为此，Q10 上下筒密封圈均采用了纳米抗菌材质，有较强的抗菌作用，同时也非常方便打理。

上下筒也均支持 UVC 紫外线除菌技术，官方表示除菌率 99.99%，除螨率 100%。在脱水环节中，该功能会自动开启，此时筒内会出现蓝光，这也是用于除菌的 UVC 紫外线。

TCL 双子舱 Q10 的智能投放盒设计在洗衣机的腰部位置，即上下两筒中间，而友商产品的投放口通常都在上筒筒门内的小抽屉，或者是洗衣机最顶部的小翻盖投放口等区域。想象一下，对于身高娇小的用户而言，每次投放洗涤剂的时候，甚至都需要踮着脚进行操作，稍有不慎还很容易溢出，体验是非常糟糕的；另外，顶部投放洗涤剂，还会导致无法嵌入安装的问题，毕竟每次开盖都要侵占一部分的顶部空间。对比之下，Q10 的智能投放盒设计的显然很合理，操作也更便捷，非常 nice！

和上下筒一样，智能投放区也采用了“Push”的开门方式，其中洗衣液最大可添加 850ml，柔顺剂最大可添加 550ml，官方表示 1 次加满，可洗 30 次。

TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 下半部分，最右侧贴有能效标贴，Q10 达到了一级能效，能效级别越高，代表着更低的耗电。

再往下，机身右下方是一个过滤器盖，按动即可向下弹出，用于内部排水泵清洁，以及上下门应急开门。

目前，TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 已经正式开启预售，关于这款产品，IT之家也做了更为详细的评测，可点此了解。