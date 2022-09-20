AMD 发布 7020 系列处理器：6nm Zen2 + RDNA2，为入门级笔记本打造

IT之家 9 月 20 日消息，今晚，AMD 正式发布 7020 系列处理器，采用了 6nm 工艺打造，采用 Zen2 CPU 核心 + RDNA2 GPU 核心，联想、惠普、宏碁三款笔记本将搭载。

IT之家了解到，新款处理器包括速龙 Gold 7220U，R3 7320U 和 R5 7520U，最高 4 核 8 线程，8-15W TDP，配备 Radeon 610M 核显，包含两个 RDNA2 计算单元（128 个流处理器）。

对于该系列处理器，AMD 承诺相关笔记本的电池续航时间可达 12 小时。

核显性能方面，7020 系列处理器采用了最新的显示引擎，支持 H.265 (HEVC)、H.264 和 AV1 以及几种较旧的视频格式，提供硬件加速解码。

此外，该系列处理器也支持 Windows 11 现代待机、语音唤醒，包括 Cortana 和 Alexa 支持以及 Microsoft Ink 和 Microsoft 现代设备电源管理，其硬件安全功能包括 Pluton 和安全生物通道，使芯片完全能够在商业环境中运行 Windows 11。

据报道，联想、惠普和宏碁将与 AMD 合作，准备推出三款产品 —— 联想 Ideapad 1（ 14 英寸）、未命名的惠普 17 英寸笔记本电脑和 Acer Aspire 3（15 英寸），将在 2022 年第四季度开始推出。