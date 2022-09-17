英特尔平台也能用，技嘉确认 Z690、B660 和后续主板将支持 AMD EXPO 技术

IT之家 9 月 17 日消息，技嘉官方宣布，旗下 Z690、B660 和后续主板均将支持 AMD EXPO（EXTended Profiles for Overclocking）超频扩展配置文件技术。

据外媒测试，EXPO 可以在包括《F1 2022》在内的特定游戏中实现更快的游戏性能，最高提升幅度可达 11%。

AMD 最近在最新的 AM5 平台上宣布了用于 DDR5 内存的新的 EXPO 技术，该技术可以通过内置的超频配置文件轻松实现 DDR5 内存的加速，从而实现性能提升，就像 XMP 技术一样。随后，各大内存厂商都相应地发布了 EXPO 内存。

技嘉也率先在 AM5 主板上提供 AMD EXPO 支持，并将这一创新设计延续到 Intel 平台，使用户能够在 Z690、B660 及以下主板上使用 AMD EXPO 或 Intel XMP 内存，从而享受性能提升。

据介绍，技嘉 Z690、B660 及以下主板支持 XMP 和 EXPO 的最新 BIOS 将很快在技嘉官网发布，有需要的用户可以自行关注。

IT之家了解到，AMD 方面表示 AMD EXPO 技术旨在通过预先配置的超频配置文件实现更高的游戏性能，并且降低内存超频门槛，更好地帮助游戏玩家，而且 AMD 不会向内存厂商收取抽成或授权许可费。

后续 AMD EXPO 技术与 AMD Ryzen 7000 系列处理器一同到来，目前威刚、海盗船、金邦、芝奇和金士顿等品牌已经推出相应产品，玩家现拥有超过 15 种内存套件可选，内存速度最高可达 DDR5-6400。