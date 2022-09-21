耕升 RTX 40 系列显卡发布：采用第二代“炫之黑曜石”散热器

IT之家 9 月 21 日消息， 今天，耕升推出两种配置的耕升 GeForce RTX 40 系列 GPU，型号为耕升 GeForce RTX 4090 炫光、耕升 GeForce RTX 4090 炫光 OC。

耕升 GeForce RTX4090 炫光系列

耕升 GeForce RTX 4090 炫光基于 NVIDIA Ada Lovelace 架构的 AD102-300 GPU 核心处理器，拥有 16384 个 CUDA 核心、512 个 Tensor Cores 和 128 个 RT Cores。以及拥有更快的基础频率 2235MHz 的和更快加速频率 2520MHz，同时搭载美光 24GB 高速 GDDR6X，带宽为 1008GB / s、速度为 21Gbps。让玩家在 4K 分辨率的游戏中持续以超过 100 FPS 运行。

耕升 GeForce RTX4090 炫光 OC 同样采用基于 NVIDIA Ada Lovelace 架构的 AD102-300 GPU 核心处理器，拥有 16384 个 CUDA 核心、512 个 Tensor Cores 和 128 个 RT Cores，相比上代 GPU 获得巨大性能提升。基础频率为 2235MHz，加速频率相比耕升 GeForce RTX 4090 炫光高出 60MHz 达到 2580MHz。显存方面，也同样采用美光 24GB 高速 GDDR6X，带宽为 1008GB / s、速度为 21Gbps，可让耕升 GeForce RTX 4090 炫光 OC 在应对不同需求时都能发挥出超凡性能。

在供电模组方面，耕升 GeForce RTX 4090 系列 GPU 采用了 14 层 PCB 设计、全新 12VHPWR 供电接口、18 相核心供电和 4 相显存供电，能为显卡带来稳定高效的动力。短 PCB 的设计能加强显卡散热，450W~600W 的 TGP 功耗建议使用 850W 及以上电源，确保显卡能在功率充足稳定的电源中使用。

耕升 GeForce RTX4080 炫光系列 GPU

耕升还同步推出采用两种配置版本的耕升 GeForce RTX 4080 炫光系列 GPU。RTX 4080 16GB 拥有 9728 个 CUDA 核心和 16 GB GDDR6X 显存，在游戏中的性能可达 GeForce RTX 3080 Ti 的 2 倍；在较低功率下，性能比 GeForce RTX 3090 Ti 更强大。RTX 4080 12GB 则拥有 7680 个 CUDA 核心和 12GB GDDR6X 显存，比上一代旗舰 GPU -- RTX 3090 Ti 性能更强大。

据介绍，第二代「炫之黑曜石」散热器不仅升级了外观和灯效设计，还升级优化耕升专用的「炫风之刃」扇叶。由 2 个 102mm 和 1 个 92mm 组合而成的三风扇，经过升级后能提升风流量的同时减低声噪，更高速有效地散热，轻松应对高达 600W TGP 功耗下的温度。

第二代「炫之黑曜石」散热器还升级了特大面积散热鳍片，内建 8 根复合式热导管，加入镀镍设计加强抗氧化能力。背面的穿透式金属散热背板在右方进一步加大积镂空间，配合升级后的第三组风扇和镂空 PCB 设计，可让显卡温度得到进一步降低，延长显卡使用寿命。