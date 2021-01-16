耕升发布两款 RTX 3060 显卡

IT之家 1 月 16 日消息 在英伟达公布 RTX 3060 GPU 之后，英伟达 AIC 合作伙伴之一的耕升也带来了两款全新型号的显卡，分别是耕升 GeForce RTX 3060 星极绿晶 OC 12GB 和耕升 GeForce RTX 3060 追风 EX RGB 12GB。

耕升 GeForce RTX 3060 星极绿晶 OC 12GB 采用星极绿晶散热系统。并搭载 NVIDIA Ampere 架构 GA106-300 核心处理器，拥有 3584 个 CUDA 核心，加速频率达到 1822MHz。并且使用 GDDR6 的 12GB 海量显存，显存速率高达 15Gbps 以及 192-bit 的频宽。电源方面使用 8-pin 供电接口，可为显卡提供稳定供电。

耕升 GeForce RTX 3060 追风 EX RGB 12GB 采用第二代风盾 II RGB 散热系统，搭载并搭载 NVIDIA Ampere 架构 GA106-300 核心处理器，拥有 3584 个 CUDA 核心，加速频率达到 1777MHz 并且使用 GDDR6 的 12GB 海量显存，显存速率高达 15Gbps 以及 192-bit 的频宽。电源方面使用 8-pin 供电接口，可为显卡提供稳定供电。

IT之家了解到，耕升暂未公布新款显卡的售价，预计将于2月上市。