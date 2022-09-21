EA 和漫威宣布将推出《钢铁侠》单机游戏

IT之家 9 月 21 日消息，EA 宣布正在与漫威 Marvel Games 合作开发基于钢铁侠的超级英雄游戏。这将是一款单人、第三人称的动作冒险游戏，目前仍处于早期开发阶段。

据介绍，该游戏由 EA 在蒙特利尔的 Motive 工作室开发，该团队由 Olivier Proulx 领导，也就是《漫威银河护卫队》的制作人，所以还是比较靠谱的。

此外，游戏将采用原创故事，而非大家在电影或漫画中见到的。EA 称，该游戏将挖掘钢铁侠丰富的历史，引导托尼・斯塔克的复杂性、魅力和创造性天才，让玩家体验到真正扮演钢铁侠的感觉。

Marvel Games 副总裁兼创意总监 Bill Rosemann 表示：“我们很高兴能与 Motive Studio 的才华横溢的团队合作，将他们对漫威最重要、最强大和最受喜爱的角色之一的原创愿景。他们在提供既定的娱乐世界和激动人心的游戏玩法方面的经验 —— 再加上他们对装甲偶像的真正热情 —— 将推动我们以终极钢铁侠游戏的形式向传奇英雄传递情书。”

IT之家了解到，“钢铁侠”是漫威旗下的高人气超级英雄，此前多方爆料称 EA 将制作一款《钢铁侠》游戏，如今得到了证实。

▼ 电影《钢铁侠 3》海报

此前消息称，EA 正在开发漫威旗下的另一个超级英雄“黑豹”的单人游戏，如果爆料为真，那么 EA 可能和漫威达成了多个项目的合作。

钢铁侠虽然名气很高，但以其为主角的单人游戏并不多，更多时候是作为漫威复仇者联盟的一员在游戏中出现。2008 年，世嘉推出了《钢铁侠》单人游戏，但口碑比较一般。