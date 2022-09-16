EA 高管：大型收购是趋势，但可能会导致游戏的创造力被扼杀

IT之家 9 月 16 日消息，进入 2022 年以来，微软、索尼等多个大型公司都进行了至少一次业界收购或并购，其中以微软今年 1 月 687 亿美元收购动视暴雪为最。这是微软有史以来交易价格最高的收购。因此有网友认为，育碧和 EA 也可以考虑并购事宜。

EA 高管 Vince Zampella 在接受《巴伦周刊》采访时承认，并购是一个“大趋势”，大笔收购交易可以帮助部分工作室完成他们原本无法执行的项目，但与此同时也存在着消极的一面 —— 创造力被扼杀。

“这有好处。也可能也有负面作用。我认为我们需要注意，我们没有打压创造力。”他说，“但是，我们在这方面留下了什么？我们必须小心，我们总是在创新和寻找下一件事--而不仅仅是专注于我们眼前的事情。”

亚马逊游戏公司的老板克里斯托夫-哈特曼也认为，包括游戏在内的每项业务最终都将将走向垄断。

Zampella 在被 Infinity Ward 解雇后创办了 Respawn Entertainment。因此，他对收购有切身体会，毕竟 Respawn 在发布《泰坦陨落》后就被 EA 收购了。

这位高管现在负责 EA 的《战地》团队，他对《战地 2042》的问题有一些想法。他表示，DICE 离《战地》的本质有点太远了。这家工作室有一些想法，如在一场比赛中将玩家人数增加到 128 人，“也许是雄心勃勃”，“他们计划和执行方式根本不允许他们找到最好的状态”。

IT之家了解到，迄今为止，2022 年游戏领域最大的收购案包括 Take-Two 以 127 亿美元收购 Zynga、索尼以 36 亿美元收购 Bungie、微软试图以 687 亿美元收购动视暴雪。