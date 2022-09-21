互联网健身平台 Peloton 重组业务，推出划船机及健身课程

北京时间 9 月 21 日早间消息，本周二，互联网健身平台 Peloton 宣布推出一款划船机产品。目前，该公司正在进行业务重组，以扩大客户基础并恢复盈利。

Peloton 此次宣布推出 Peloton Row，起步价格为 3195 美元（约 22365 元人民币）。这款划船机目前已可以通过其网站预订，预计将于 12 月份开始发货。

购买这款划船机的用户还需要缴纳每月 44 美元（约 308 元人民币）的会员费，才能参加 Peloton 的健身课程和项目。Peloton 此前已经推出了动感单车等健身产品，包括 Bike、Bike+、Tread 和 Guide 等。根据媒体报道，Peloton Row 已经筹备了一段时间。

Peloton 上月报告称，第四财季的销售额下降，亏损扩大，并且是该公司连续第六个季度出现亏损。Peloton 曾表示，目标是到 2023 财年下半年实现季度现金流的收支平衡。

该公司还宣布与亚马逊合作，在亚马逊平台上销售产品。此举可能有助于 Peloton 扩大用户基础。这也是 Peloton 在直接触达用户业务以外的首次业务拓展尝试。

Peloton 同时也在进行管理层调整。一周前，该公司宣布，作为公司转型的一部分，联合创始人及前首席执行官约翰・弗利（John Foley）、联合创始人及首席法务官 Hisao Kushi 和首席商务官凯文・康尼尔斯（Kevin Cornils）将从公司离职。在 2 月份卸任首席执行官之前，弗利已经担任 Peloton 首席执行官大约 10 年时间。