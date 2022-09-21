我国电推进系统首次完成低轨卫星升轨任务

IT之家 9 月 21 日消息，中国航天科技集团表示，五院 502 所研制的 300 瓦霍尔电推进系统近日成功完成了低轨卫星的升轨任务，将某个卫星的运行轨道提升近 300 公里。

这是我国首次采用电推进系统完整执行低轨卫星的变轨任务，验证了全电推进低轨星座卫星的变轨能力。值得一提的是，霍尔电推进系统后续还将承担该卫星的其他轨道控制任务。

IT之家科普：大家常见的互联网星座主要以低轨星座为主，往往采取批量化发射的方式。同时也由于运载能力问题，卫星与火箭分离时的轨道高度较卫星目标轨道要低一些，所以还需要卫星自主升轨，而霍尔电推进系统是目前在轨应用最为广泛的电推进系统。

目前苹果 iPhone 14 系列以及华为 Mate 50 系列已支持卫星通信功能，当用户不在地面基站信号的范围内时，手机的天线可以连接到卫星通讯，通过自定义短文本进行求助，同时支持卫星位置共享，在野外场景、紧急救险等领域具有重要意义。

当然，目前北斗卫星导航系统不属于低轨卫星范畴，不过此前专家也表示我国北斗升级换代的方向之一是引入低轨卫星增强系统，进一步增强导航的精确度和可用性。

国家此前也表示，中国计划在 2035 年前建成更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系，后续还要建设低轨卫星增强系统，有望 2025 年前建成高精度网，届时全世界都会享受到北斗的服务。

所以，作为中国下一代北斗卫星导航系统（BDS），低轨卫星增强系统将是“北斗四号”系统的主要发展方向之一，低轨卫星增强系统能够为地面提供更精准、更快速的导航与通信服务，且导航与通信深度融合，建设成本也更低。