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拆解显示 iPhone 14 系列采用高通卫星芯片，包含苹果定制组件

2022/9/19 8:45:42 来源：新浪科技 作者：- 责编：远洋
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北京时间 9 月 19 日早间消息，据报道，拆解分析显示，苹果 iPhone 14 采用高通卫星芯片，但额外增加了苹果定制的组件，以便实现这款手机最重要的新功能。

卫星通讯是 iPhone 14 的一项重要的新功能，可以在 WiFi 和蜂窝数据网络不可用时发送紧急信息。

苹果本月早些时候表示，iPhone 14 包含新的硬件来实现这项紧急消息服务。苹果计划在 11 月的软件更新中启用该服务。但该公司并未披露与之相关的硬件细节。

iFixit 上周五对 iPhone 14 Pro Max 的拆解分析显示，这款手机采用了高通 X65 调制解调器芯片。

高通芯片为这款手机提供了 5G 蜂窝网络连接，但也可以调用 Globalstar 的卫星使用的 Band n53 频率

Globalstar 本月早些时候与苹果达成交易，后者将使用其卫星网络 85% 的通讯能力，以便实现 iPhone 最新的紧急通讯功能。

苹果在声明中表示，该公司的确在 iPhone 14 中使用了额外的专有硬件和软件来实现新的消息功能。

苹果说：“iPhone 14 包含定制频段组件，新的软件完全由苹果设计，二者配合便可通过新的 iPhone 14 机型实现紧急 SOS 通讯功能。”

高通尚未对此置评。

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关键词：iPhone 14卫星芯片

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