商汤失意：部分核心业务“消失”，高管天价薪酬争议不断

在经历了股东解禁后股价下跌超 70% 后，商汤科技又一次站到了风口边缘。

近日，商汤科技传出公司裁员事宜。据此前报道，此轮调整中，商汤科技核心业务 —— 智慧城市事业群成为了重点波及领域，该事业群约 500 人离职，削减比例达 25% 以上，甚至于有业务团队被整体裁撤。

在随后的回应中，商汤科技方面对新浪科技表示，“今年截至目前，公司员工总数略有增长。作为一家快速发展的科技创新企业，商汤会根据市场环境及自身状况调整组织和人才结构，以更好地满足业务发展。商汤整体业务发展正常，社会招聘及校招仍在正常进行中，公司的人才战略未发生变化。”

轻描淡写的回应，掩过了公司核心业务裁员的事实，但却掩盖不住商汤核心业务也开始裁员背后的隐忧。

商汤没汤了？

在脉脉上，有关于商汤科技裁员的讨论仍在继续，网友们仍好奇地追问着，“哪个部门裁员了？裁员赔偿是多少？”也有网友爆料称，商汤此次裁员重灾区为智慧城市事业群，裁员比例高达 50%。另有原商汤科技员工表示，自己之前的部门，北京地区基本被一锅端了。

热议之下，商汤科技裁员的事实已无从辩驳。在与新浪科技的沟通中，商汤方面并未否认裁员一事。但也进一步强调，“在调整智慧城市业务的同时，商汤也正在加码智能汽车业务。”据介绍，目前商汤智能汽车事业群已有超 1000 名员工，同时公司也仍在推进人员招聘，并且在内部开放了转岗机会，有自动驾驶等汽车相关经验者均可申请加入。

当智慧城市业务已然面临规模缩减难题，新的智能汽车业务，俨然成为了商汤扭转公众注意力的“法宝”。然而，这真的能奏效吗？

遍历商汤科技发展史及历年财报发现，自 2014 年汤晓鸥教授带队发表 DeepID 系列人脸识别算法以来，以智能安防为主的智慧城市业务，便快速发展成为商汤科技最为核心的业务，且长期作为商汤科技最为核心的营收来源。

据商汤科技财报，2022 年上半年，商汤科技智慧城市业务占整体营收 31% 以上，营收占比仅次于智慧商业业务，远高于营收占比仅为 9% 的智能汽车业务。而在 2021 年，智慧城市相关业务为商汤贡献的营收比例，更是高达 45%。

当营收占比长期超过 30% 的核心业务开始裁员，商汤科技的处境，似乎没那么乐观。

要知道，在此之前，2018-2021 年间，商汤科技净亏损额分别为 34.33 亿元、49.68 亿元、121.58 亿元及 178 亿元。即使是在调整后，亏损净额也达 1.5 亿元、11.55 亿元、7.08 亿元及 14.2 亿元。

而在今年 6 月 30 日，伴随着商汤科技基石投资者和早期股东的解禁，其股价也曾单日大跌 46.77%，从 1 月 4 日高点至今，商汤科技的股价累计已大跌 74% 以下，市值蒸发 2000 多亿港元。

长期亏损背后，折射出的是商汤整体业务盈利难的通病。在基石投资人们也开始抛弃之后，盈利能力堪忧的商汤科技，也开始步入了裁员收缩规模的地步。

如何寻到源头活水？

一边是核心业务的营收下滑，同时出现人员及规模的缩减。另一边，商汤科技的成本依然在增加。其中，居高不下的研发投入、不断提升的销售成本以及高管人员的天价薪酬，正在成为公司无法避免的硬性成本支出，同时不断削减着公司的利润率。

据商汤科技 2022 年上半年财报，今年上半年，商汤科技营收 14.15 亿元，同比减少 14.3%。然而在支出方面，研发投入同比增加 14.88% 至 20.35 亿元，成为了主要的支出项。与此同时，商汤科技三名董事徐立、王晓刚和徐冰，薪酬总计达到 11.92 亿元，占到了公司营收 84%。

收入的速度，远远赶不上商汤烧钱的速度。事实上，智慧城市业务营收下滑的背后，为了寻找新的业务增长突破口，商汤科技也在积极地布局新业务，同时推进新的业务尝试。

在商汤科技近两年来经常提及的智能汽车和元宇宙等业务之外，今年 8 月，商汤科技还面向 C 端消费者推出了新产品“元萝卜 SenseRobot”AI 下棋机器人。只不过作为商汤首款面向消费者的产品，这款下棋机器人虽然请到了郭晶晶代言，但引发的市场反响并不强烈。

截至发稿，在天猫和京东平台的旗舰店预售页面，这款产品的月销量也仅在百台左右。同时还引发了大量无法联网、功能鸡肋、伪需求等负面评价。。。

对于商汤科技裁员一事，多位业内人士表示并不意外。中欧资本董事长张俊对新浪科技直言：“这意料之内，情理之中的事”。也有业内人士评价指出，“传统业务营收下滑，盈利遥遥无期，投资者失去信心，C 端新业务又需要时间验证，商汤科技正面临着青黄不接的尴尬。”

早些年大部分 AI 企业过于重视估值以及论文数量，却耽误了在商业落地环节发力，在经济环境好的时候，靠着政府项目和市场红利，仍能做出一些成绩，但在市场环境不好的时候，这一模式开始难以为继。

随着 AI 技术的普及发展，越来越多的企业开始不断涌入 AI 这一赛道。目前，国内包括阿里、华为等在内的一系列企业，都已具备了 AI 自研能力，一些传统企业也开始基于开开源可得的 AI 技术能力，结合自身业务与场景打造自己的智能应用。AI 领域的竞争，已经从技术比拼演化至场景、生态乃至于专业知识的竞争。

在夯实技术内功的基础上，还是该形成自己的圈子能力，建立一些行业的护城河，而不是一味地追赶风口。