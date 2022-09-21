微软 XGP 九月第二批新增游戏：《死亡循环》《史莱姆牧场 2》等

IT之家 9 月 21 日消息，微软公布了 Xbox Game Pass 九月第二批新增游戏名单，包括之前 PS5 和 PC 上的《死亡循环》，以及《史莱姆牧场 2》等。

现已加入

《死亡循环 Deathloop》（Xbox Series X|S、PC、云游戏）支持中文

《迷走深空 碎舰师 Hardspace: Shipbreaker 》（Xbox Series X|S、云游戏）支持中文

9 月 22 日

《SpiderHeck 》（PC、云游戏）支持中文

《Beacon Pines 》（主机、PC、云游戏）不支持中文

《史莱姆牧场 2 Slime Rancher 2》（Xbox Series X|S、PC、云游戏）支持中文

9 月 27 日

《月痕 Moonscars》（主机、PC、云游戏）支持中文

《禁闭求生 Grounded 》（主机、PC、云游戏）支持中文

9 月 29 日

《汪汪队立大功：锦标赛》（主机、PC、云游戏）支持中文

IT之家了解到，即将于 9 月 30 日退出 Xbox Game Pass 的游戏名单如下：