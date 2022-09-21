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微软 XGP 九月第二批新增游戏：《死亡循环》《史莱姆牧场 2》等

2022/9/21 8:38:48 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 任天堂没泪水华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 9 月 21 日消息，微软公布了 Xbox Game Pass 九月第二批新增游戏名单，包括之前 PS5 和 PC 上的《死亡循环》，以及《史莱姆牧场 2》等。

现已加入

  • 《死亡循环 Deathloop》（Xbox Series X|S、PC、云游戏）支持中文

  • 《迷走深空 碎舰师 Hardspace: Shipbreaker 》（Xbox Series X|S、云游戏）支持中文

9 月 22 日

  • 《SpiderHeck 》（PC、云游戏）支持中文

  • 《Beacon Pines 》（主机、PC、云游戏）不支持中文

  • 《史莱姆牧场 2 Slime Rancher 2》（Xbox Series X|S、PC、云游戏）支持中文

9 月 27 日

  • 《月痕 Moonscars》（主机、PC、云游戏）支持中文

  • 《禁闭求生 Grounded 》（主机、PC、云游戏）支持中文

9 月 29 日

  • 《汪汪队立大功：锦标赛》（主机、PC、云游戏）支持中文

IT之家了解到，即将于 9 月 30 日退出 Xbox Game Pass 的游戏名单如下：

  • 《AI: 梦境档案》

  • 《星位继承者》

  • 《卡牌艾斯》

  • 《尘埃 4》

  • 《尘埃拉力赛》

  • 《向下走》

  • 《雷能思之门》

  • 《史莱姆牧场》

  • 《深海迷航：零度之下》

  • 《受难之路》

  • 《无视》

  • 《面容》

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关键词：XGPXbox Game Pass

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