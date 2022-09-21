英伟达为经典游戏《传送门》带来光线追踪 DLC，可免费下载

IT之家 9 月 21 日消息，据英伟达官方消息，为了展示新 GPU 上令人惊艳的功能，英伟达将发布 《传送门》RTX 版 DLC。该 DLC 借助全景光线追踪和对原作的全新艺术创作重构经典游戏的画面。所有拥有《传送门》的玩家均可免费体验。

IT之家了解到，这款游戏于 2007 年 10 月推出，是一款革命性的第一人称平台游戏，被广泛认为是有史以来最经典的电子游戏之一。玩家可以在游戏中以未曾体验过的方式创造性地迎接挑战。精彩的解谜难关和屡获殊荣的剧本使游戏中的反派 GLaDOS 成为最受欢迎的游戏角色之一，进而催生了《传送门》及其续作的庞大粉丝群体。

英伟达表示，尽管《传送门》的游戏玩法未曾过时，但自该作发布以来的 15 年里，GPU 的性能提高了数百倍。全新 GeForce RTX 40 系列显卡加载了光线追踪和 AI 图形等多年前不曾有的沉浸式功能，可带来穿越速度、不止于快的体验。

英伟达将免费公开用于制作《传送门》RTX 版的工具，以便您可以为其它经典游戏进行 RTX 创作。这款独创性的 MOD 平台名为 NVIDIA RTX Remix，Modder 只需点击几下即可添加光线追踪功能。该平台还为 Modder 提供创作工具，助其大刀阔斧地重制经典游戏，即使是之前无法进行 Mod 的游戏也能顺利完成。Modder 只需按下快捷键即可导入游戏、使用 AI 增强材质、使用 Omniverse 构建自定义素材，然后导出带有光线追踪和 NVIDIA DLSS 3 效果的 RTX Mod。RTX Remix 将 Mod 提升至全新水平。