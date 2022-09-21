苹果 iPadOS 16.1 开发者预览版 Beta 3 发布

IT之家 9 月 21 日消息，除了 iOS 16.1 Beta 2、macOS Ventura Beta 8、tvOS 16.1 Beta 2 和 watchOS 9.1 Beta 2 之外，苹果今天还推送了 iPadOS 16.1 开发者预览版 Beta 3 更新。

上个月早些时候，彭博社的一份报告显示，苹果正在考虑将 iPadOS 16 的发布推迟到 10 月，因为该公司对台前调度功能的体验不满意。现在苹果已经确认 iPadOS 16 的发布被推迟，开发者可以安装 iPadOS 16.1 测试版。

当然，苹果并没有直接说 iPadOS 16 的发布因为错误或其他质量问题而推迟。相反，该公司声称，今年是“iPadOS 的重要一年”，它现在将有“自己的时间表”。

以下是苹果发给 TechCrunch 的一份声明：

今年对 iPadOS 来说是特别重要的一年。作为专门为 iPad 设计的自己的平台，我们可以灵活地按照自己的时间表提供 iPadOS。今年秋天，iPadOS 将在 iOS 之后推出，版本为 16.1。

IT之家了解到，iPadOS 16.1 测试版拥有 iOS 16 的许多功能，但最重要的功能是 M1 iPad Air 和 M1 iPad Pro 独有的台前调度功能，另一个重要功能是能够获得外部显示器支持。还有 iCloud 共享照片库功能，可以让用户与最多五个人共享一个独立的 iCloud 照片库，这些人可以添加、编辑、收藏、加标题和删除照片。此外，用户还可以对信息进行编辑、撤销发送、标记为未读，iPadOS 16.1 还将带来一个新的天气应用，类似于 macOS Ventura 上的体验，有动画背景，更多的天气细节、预测、空气质量等等。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表》