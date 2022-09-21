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首页 > 科学探索>天文航天

地球邻居也能观察：NASA 公布韦伯太空望远镜拍到的首批火星图像

2022/9/21 12:17:39 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 9 月 21 日消息，美国宇航局公布了詹姆斯-韦伯太空望远镜于 9 月 5 日拍摄了其第一批火星的图像和光谱，这批图像包括惠更斯环形山、赫拉斯盆地和大瑟提斯高原，提供了观察火星的一个独特的视角，并补充了轨道器、漫游车和其他望远镜正在收集的数据。

詹姆斯-韦伯望远镜围绕太阳运行，与地球的距离约为 150 万公里。美国宇航局在一篇博文中说，这种独特的位置意味着该望远镜可以研究火星短期现象，如沙尘暴、天气模式、季节性变化。

然而，也有一些挑战。由于距离望远镜如此之近，火星是非常明亮的，无论是可见光（人眼可以看到的）还是韦伯太空望远镜用来探测的红外光。这给韦伯太空望远镜带来了特殊的挑战，因为它是为了探测宇宙中最遥远的星系的极其微弱的光线而建造的。韦伯的仪器非常敏感，如果没有特殊的观测技术，来自火星的明亮红外光是非常刺眼的，会造成一种被称为“探测器饱和”的现象。天文学家们通过使用非常短的曝光时间，只测量击中探测器的部分光线，并应用特殊的数据分析技术来调整火星的极端亮度。

"Mars: James Webb Space Telescope, NIRCam, September 5, 2022” with 3 images of Mars' eastern hemisphere: reference map at left, 2.1-micron NIRCam image at top right, larger 4.3-micron image at bottom right. Reference map of full eastern hemisphere centered at 80 E with eastern portion in shadow. Syrtis Major, Huygens Crater, Hellas Basin labeled. 2 square outlines show fields of view of images on right. Top Right: Sepia-toned map of 2.1-micron light. Scale bar indicates dark brown is least reflective; light orange most reflective. Brightness similar to reference map: Syrtis Major dark; Hellas Basin bright; Huygens Crater bright between rings. Bottom Right: Colorful map of 4.3-micron light over most of eastern hemisphere. Scale bar indicates that brightness increases from black to blue, red, orange, and yellow. Brightness corresponds to season and time of day with brightest region labeled Subsolar point. Exception is darker (orange) Hellas Basin within brighter (yellow) subsolar region. See Text Description.

IT之家了解到，图像由近红外相机（NIRCam）拍摄，用两种不同的红外波长显示了火星东半球的图像。波长较短的部分是火星反射太阳光得到的结果，显示了可见光图像中常见的行星表面特征；波长较长的部分则显示了火星表面和大气散发的热量，以及大气中二氧化碳浓度的信息。这将帮助天文学家识别以前仪器无法识别的现象和气体，更好地了解火星的大气层。

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关键词：韦伯太空望远镜太空望远镜火星

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