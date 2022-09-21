地球邻居也能观察：NASA 公布韦伯太空望远镜拍到的首批火星图像

IT之家 9 月 21 日消息，美国宇航局公布了詹姆斯-韦伯太空望远镜于 9 月 5 日拍摄了其第一批火星的图像和光谱，这批图像包括惠更斯环形山、赫拉斯盆地和大瑟提斯高原，提供了观察火星的一个独特的视角，并补充了轨道器、漫游车和其他望远镜正在收集的数据。

詹姆斯-韦伯望远镜围绕太阳运行，与地球的距离约为 150 万公里。美国宇航局在一篇博文中说，这种独特的位置意味着该望远镜可以研究火星短期现象，如沙尘暴、天气模式、季节性变化。

然而，也有一些挑战。由于距离望远镜如此之近，火星是非常明亮的，无论是可见光（人眼可以看到的）还是韦伯太空望远镜用来探测的红外光。这给韦伯太空望远镜带来了特殊的挑战，因为它是为了探测宇宙中最遥远的星系的极其微弱的光线而建造的。韦伯的仪器非常敏感，如果没有特殊的观测技术，来自火星的明亮红外光是非常刺眼的，会造成一种被称为“探测器饱和”的现象。天文学家们通过使用非常短的曝光时间，只测量击中探测器的部分光线，并应用特殊的数据分析技术来调整火星的极端亮度。

IT之家了解到，图像由近红外相机（NIRCam）拍摄，用两种不同的红外波长显示了火星东半球的图像。波长较短的部分是火星反射太阳光得到的结果，显示了可见光图像中常见的行星表面特征；波长较长的部分则显示了火星表面和大气散发的热量，以及大气中二氧化碳浓度的信息。这将帮助天文学家识别以前仪器无法识别的现象和气体，更好地了解火星的大气层。