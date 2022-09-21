微软 Win11 安卓子系统 WSA 应用登陆 31 个国家和地区

IT之家 9 月 21 日消息，继美国和日本之后，微软宣布将 Windows 11 安卓子系统 WSA 应用带到 31 个国家和地区。

微软没有公布完整名单，只是宣布将为澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、西班牙、英国等 31 个国家和地区的用户提供安卓 App 支持。

微软表示，在美国以及日本进行的初步测试引起了用户和开发者的极大兴趣。尽管微软的桌面操作系统不支持 Google Play Store 及其服务，但许多用户很高兴能在 Windows 上获得他们最喜欢的安卓 App。目前，Windows 11 用户可以通过 Amazon App Store 在 Windows 11 上获取安卓 App，或者使用从互联网下载的 APK 文件进行侧载安装。

此外，Windows 11 上的 Amazon App Store 现在可以访问超过 20000 个热门游戏。为了提高可发现性并让用户更容易在 Windows 11 上获取安卓 App，微软应用商店将把它们包含在搜索结果中，且提供评分和评论，并支持与其他人共享链接。

WSA 的最新版为 2208.40000.4.0，改进了安全性、输入问题、一般可靠性和性能。IT之家小伙伴可以在微软 Windows 11 应用商店查找更新下载 WSA 新版本，也可以手动下载完整安装包。

Windows 11 安卓子系统 (Windows Subsystem for Android) 包括 Linux 内核和基于 Android 开源项目（AOSP）版本的 Android 操作系统。该子系统在 Hyper-V 虚拟机中运行，就像 Linux 子系统一样，可以将 AOSP 环境中 App 的运行时和 API 映射到 Windows 图形层、内存缓冲区、输入模式、物理和虚拟设备以及传感器，可以在英特尔、AMD、高通的 CPU 上运行。

安装 Windows 11 安卓子系统：

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