离子推进式无人机成功试飞 4.5 分钟：无螺旋桨设计，更加安静

IT之家 9 月 21 日消息，美国佛罗里达州初创公司 Undefined Technologies 表示，他们在开发无人机方面迈出了重要一步，该公司认为通过使用更安静、强大的离子推进系统而不是旋翼来驱动无人机，可以改变整个蓬勃发展的无人机服务行业。

Undefined Technologies 公司生产，他们在本月通过了一个测试里程碑，其使用离子推进系统的无人机成功飞行了 4.5 分钟，飞行过程中只发出了 75 分贝的噪音。这次试验标志着该公司在该系统的开发上取得了进一步的进展，比以前的飞行时间更长了，同时降低了噪音水平。

Undefined Technologies 公司去年的初代概念验证飞行器只飞行了 25 秒，同时发出了 90 分贝的噪音。本月的试验使该公司更接近其离子推进项目的目标，即在只有 70 分贝的噪音下进行 15 分钟的无人机飞行，这个噪音水平跟大疆 Mavic 大致相当，但要考虑到 Undefined Technologies 的无人机更大，旨在运载更重的有效载荷。

Undefined Technologies 公司首席执行官 Tomas Pribanic 称，近一年来他们已经努力克服与无人机的冷却系统、电池续航、航空电子设备和降噪技术有关的许多技术挑战。

IT之家了解到，离子推进系统的工作原理是迫使带电粒子或离子通过成对的电极，产生一种电风来推动飞行器飞行。此前这项技术主要用于太空飞船，由于周围真空的增强作用，其产生的能量比化学燃料更强大、更持久。

Undefined 表示，其“无声”的 70 分贝无人机在城市货物交付服务中引起的噪音投诉将远少于螺旋桨设计，他们的目标是在 2024 年生产出可用于送货的系列无人机。