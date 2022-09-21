2022 年，转行的打工人都去了哪里？

或主动或被动地，许多年轻在寻求转行。

一位程序员在豆瓣小组发帖：“时薪非常低，学习压力也大，旧知识三年淘汰一批。加班挺多的，下班之后保持两三个小时学习只能维持现有的竞争力，实际上能力没提升也要学。下班除了约同事出去吃饭一下，不敢约其他人娱乐休闲。觉得很自闭，有逃离互联网逃离 it 的 uu 能聊聊吗？”

在小红书、豆瓣这样的社群平台上，有许多人开始分享自己转行的想法和经历。猎聘《2022Q1 中高端人才就业趋势大数据报告》显示，今年一季度有 55.87% 的职场人有跳槽计划。而这之中，有 65.34% 的职场人选择跨行业跳槽。

我们好奇：社交平台上讨论转行的人都来自什么行业？为什么转行？又转去哪里？

关于“转行”，大家在讨论什么？

小红书一年内“转行”相关笔记有近 1.3 万条，与之相关热门职业有测试、教培、新媒体、产品经理等。

薪资、年龄是经常会被和“转行”联系在一起的关键词。体制内、国企、外企、大厂等公司性质也出现在很多转行笔记中，被视为“转行”时很重要的一部分。

测试、分析、开发、产品经理这些常见于互联网行业岗位，都是热门的转入职业。

小红书上不乏“思考了很久，我到底要不要转测试？”等求助笔记。再加上还有许多培训机构推波助澜，强调“软件测试”门槛低、薪资高，吸引更多人付费报班。

但同时，也有很多人站出来极力劝退：“转行软件测试的家人要慎重”“非统招大专本科计算机专业的，不要转行软件测试”“都在转行测试，但我认识的测试全都转行了”。

而不出意料，大批人正在逃离教培、建筑行业。双减打击、房地产筑底，让很多人踏上了转行的路。

与此同时，以新媒体为代表的一些行业，流动性相对更高，转入和离开的转行笔记数量不相上下。

转入转出的热门行业和岗位都有哪些？

豆瓣有一个“转行互助”及“成功转行欢天喜地小组”（下文简称“转行组”），有近 3 万成员每日发帖求助转行建议、分享转行经验。我们对组内 1132 条帖子进行了统计：

每个行业都像一座围城，里面的人想出来，外面的人想进去。数据显示，在转出和转入行业 TOP10 中，有 7 个行业是重复的，分别是教育 / 教培 、电商、互联网、传媒 / 新媒体、医疗健康、制造、金融。

这些行业大部分有着光鲜的外表，但实际的痛苦只有行业内的人才明白。以互联网为例，在外人看来，互联网代表着高薪，进入互联网公司尤其是头部互联网公司，几年内市区买房不是梦，但内行人面对的往往是 996 带来的痛苦和压力。类似的还有金融、医疗健康等行业。也许行业的好坏并没有明确的答案，但总有不少人在后悔自己的选择。

除了人前光鲜人后脱发的行业，还有一些入门门槛低，但十分内卷、人员流动性也很大的行业，如新媒体和电商行业。刷刷短视频，你是否经常能看到“一部手机就能月入过万”的新媒体就业广告，“没有货源也能开网店”的电商广告。先不论这种模式是否真的可行，但随着越来越多的人入行，这些行业真的“容易赚钱”吗？一边不少人被广告吸引入行，另一边不少已入行的人直呼“上当”。

除了 7 个“围城行业”，还有三个“纯转出”行业，分别是建筑 / 地产、广告和银行。这三个行业各有各的苦。入门门槛都不低，但工作极为辛苦，基础岗位收入也不如许多新兴行业。如建筑和地产，毕业前以为自己能成为青年建筑师，毕业后只能被开发商们“压榨”。

“纯转入”行业中，大多有发展空间大、可持续性强的特点，如游戏、外贸、新能源等。游戏正在从一种娱乐，转变成一种社交方式，被更多人的人所接受。而外贸、新能源行业，响应了国家一带一路和碳中和的政策，前景广阔。这些行业的薪酬也相对更高。

当大家讨论“转行”，往往有两个意思：有些人“转换行业”，但也有些人“转换岗位”。转换行业有时候不如转换岗位带来的变化更大。当然很多人转行时，既转换了行业，又转换了岗位。

我们同样统计了 “转行组”中，希望转出和转入的岗位。

在热门转出和热门转入均榜上有名的岗位，特点和前文提到的行业类似。如设计、程序开发岗位，人前光鲜，同时面临着很大的工作压力。也有一些入门门槛低，导致岗位十分内卷，如市场 / 销售、人力资源、运营、文案编辑等。

此外，从人们希望转入的岗位来看，处于行业风口、有技术门槛的，更受大家向往。如产品经理和数据分析是两个“纯转入”岗位。

而“纯转出”的岗位中，逃离人数最多的“教师”和“财务会计”岗，正是当初很多家长喜欢劝子女（尤其女）选择的职业。大背景上，教育这两年遭遇“双减”，还有很多人做着做着就发觉自己根本不适合：“虽然是女生但一点都不喜欢小孩啊！”正在转行的幼师如此总结。还有很多会计入行时也没想到这份工作会如此“无聊”、“重复”，工资也一点没有吸引力。

为什么转行？

我们分析了“转行组”中，与转行原因相关的 TOP20 关键词，可以简单把人们转行的原因分为 6 类：职业前景、专业岗位对口、工资福利、理想热爱、工作体验和社交影响。

首先，职业前景是大家转行时最看重的，毕竟职业生涯很长，只要选对行业和公司，未来就有无限的可能。根据脉脉数据研究院调查显示，63.3% 的职场人表示自己面临职业天花板的问题。

此外，工资待遇也是大家优先考虑的因素。大部分打工人是为了养家糊口，“工资 / 薪资”、“待遇”、“五险”都出现在 TOP20 关键词中。如有建筑造价岗位的女生写她想转行的原因是活太累、钱太少：“男女差异太大，女生在工地 996，月薪 4k，男生在甲方下班桌游 1w，且熬夜真的很要命，通宵真的很要命，俺的同专业女同学经常通宵完就去吊水……”

工作体验也很重要：大部分打工人都倾向于拒绝“加班”，保护自己的身体“健康”。由于疫情三年带来的诸多不确定因素，也让更多人不愿在职业选择上冒险，“稳定”成为转行相关讨论的高频词。前程无忧《2021 职场人跳槽调查报告（前三季度）》显示，工作稳定性已经成为职场人跳槽的首要因素。

除了前景、待遇、体验等硬条件，同时存在着一些因为理想热爱而转行，为了父母满意而转。在经济和家庭压力夹击下，转行的过程也并不容易。因此人们在决定转行时，总是或多或少带着一些负面情绪。

我们统计了“转行组”帖子中，负面情绪关键词 TOP10。可以发现，比起单纯的不喜欢这份工作（“讨厌”、“无聊”），更多人感到的是“迷茫”和“焦虑”：

“这份工作真的有未来吗？”

此外，工作“压力”大，工作“好难 / 太难”也是大家想转行时的心情，不少人决定转行就出于自我“怀疑”、对当初的职业选择感到“后悔”。

例如，有 HR 因为“更喜欢跟数据文字打交道，不太喜欢天天跟人哔哔叭叭”，想要放弃人事工作；一位想转行医美的新媒体文案坦言自己“实在是太厌倦新媒体了，动不动就要头脑风暴、要创意”……

这些负面情绪，有一部分来自转行本身过程的艰难，但很大程度上也是人们下定决心转行的动力：如果已经这么坏了，那任何变化，大概率都会是一个好的变化。

本文来自微信公众号：DT 财经 （ID：DTcaijing），文字：菜乙己 编辑：唐也钦 可视化：戚桐珲 数据：董道力 运营：苏洪锐 监制：唐也钦