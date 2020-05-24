内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

高校办VR毕业展：吸引4.1万人观看，帮50多名学生找到工作

2020/5/24 7:53:23来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月24日消息 梨视频消息，受疫情影响，一些毕业生无法返校。为此河南郑州一高校举办了线上VR毕业展，帮助毕业生顺利毕业。

视频观看

IT之家了解到，这场面向426名设计专业学生打造的线上VR毕业展吸引了4.1万人观看。据校方人员介绍，这种方式虽然不能展示出学生的实体作品，但好在观展人数和地点没有限制，时间也比较自由。学校还开辟企业线上招聘绿色通道，已有50多名学生与企业达成入职意向。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：VR毕业就业

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    