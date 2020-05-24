高校办VR毕业展：吸引4.1万人观看，帮50多名学生找到工作

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IT之家5月24日消息 梨视频消息，受疫情影响，一些毕业生无法返校。为此河南郑州一高校举办了线上VR毕业展，帮助毕业生顺利毕业。
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IT之家了解到，这场面向426名设计专业学生打造的线上VR毕业展吸引了4.1万人观看。据校方人员介绍，这种方式虽然不能展示出学生的实体作品，但好在观展人数和地点没有限制，时间也比较自由。学校还开辟企业线上招聘绿色通道，已有50多名学生与企业达成入职意向。
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