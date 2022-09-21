集度 ROBO-01 探月限定版启动特邀：限量 1000 台，明年交付

IT之家 9 月 21 日消息，集度首款汽车机器人 ROBO-01 探月限定版今日启动“首席体验官计划”，开启面向集度量产车型的首批“特邀”体验。ROBO-01 探月限定版是集度汽车机器人量产车型的首发版本，是集度与中国探月合作推出的探月工程联名车型，限定发售 1000 台。

据介绍，此次启动的集度“首席体验官计划”的专属权益包括，“终身高阶智能驾驶包”，集度私人管家 1 对 1 沟通、可定期参与智享主题活动等特权，未来，首席体验官还有机会现场观摩中国航天领域国家级任务发射任务。

此前在 9 月 5 日，集度与中国探月宣布合作，将联和推出中国探月工程主题联名车型 ——ROBO-01 探月限定版，该车型将于今年 10 月正式发布。

作为量产版的限定版车型，ROBO-01 探月限定版整车内外饰拥有浅金色专属饰件等“中国探月”主题元素，增强了限定版车型的独特性和识别度，官方曾表示量产车型拥有与概念车 90% 的相似度。集度打造的首款汽车机器人量产车，将搭载高通 8295 智舱芯片和英伟达 Orin X 智驾芯片，整车 AI 算力高达 538TOPS；全车配备 31 个车外传感器，标配两颗激光雷达，官方称产品交付用户时，将带来“开箱即用”的高阶自动驾驶体验。

IT之家了解到，目前，集度首款汽车机器人 ROBO-01 探月限定版及其普通版车型发布在即，预计 2023 年开启交付。集度官方也在希壤元宇宙中发起了“探月活动”，汽车机器人首位数字人车主希加加将在今年 10 月 ROBO-01 发布之际正式“提车”。

同时，集度第二款量产车型的外观设计，将会在 11 月举办的 2022 广州车展期间亮相。网络建设方面，集度首家品牌体验中心年内即将在上海开业，2023 年计划进军国内 46 个城市，开设 100 家门店，初步完成销售网络的布局。