吉利回应“退出集度”：仍与百度共同持股

更新：对于“吉利退出集度汽车投资”一事，吉利回应称，这是公司基于业务发展需要而进行的正常调整，集度仍由百度和吉利共同持股，双方所持股份不变。

集度官方也做出了回应，称“集度工商变更”是基于业务发展需要而进行的正常调整，集度仍由百度和吉利共同持股，双方所持股份不变，集度 CEO 为夏一平。

IT之家 6 月 30 日消息，据国家企业信用信息公示系统，6 月 28 日，集度汽车有限公司发生工商变更，吉利旗下上海华普汽车有限公司退出股东行列，百度关联公司达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司持股比例升至 100%。此外，该公司法定代表人由夏一平变更为梁志祥，同时夏一平卸任董事兼总经理职务。

信息显示，集度是一家由百度发起成立，并由吉利战略投资的汽车机器人创业公司，最初百度占股 55%。公司于 2021 年 3 月正式成立，由夏一平担任 CEO。集度致力于全球顶尖的自动驾驶、人机交互科技的工程研发和商业化普及，打造拥有情感和智慧的革命性汽车机器人，还人们更多空间与时间，实现更多可能。

IT之家了解到，6 月 8 日，集度正式发布首款汽车机器人概念车 ROBO-01，集度计划于 2022 年秋季正式推出其首款量产车型的限定版，量产车型拥有与 ROBO-01 概念车 90% 的相似度。此外，集度还将于今年的广州车展，发布其第二款量产车型的设计。此前李彦宏透露，集度的目标市场是家庭用车，产品定价在 20 万元左右，将在今年下半年接受订单，预计 2023 年开始交付车辆。