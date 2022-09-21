《命运 2》开发商 Bungie 遭外挂开发商起诉

IT之家 9 月 21 日消息，《命运 2》的开发商索尼旗下工作室 Bungie 去年在联邦法院对外挂制造商 AimJunkies 的母公司 Phoenix Digital 提起诉讼，指控 AimJunkies 制造和销售的《命运 2》外挂侵犯了版权。

上述诉讼的版权侵权部分后来在 5 月被西雅图法官驳回，不过 Bungie 被允许提出新的申诉。不过现在 Bungie 还没有完成对 AimJunkies 的法律诉讼，AimJunkies 竟然提起了反诉，其声称 Bungie 入侵了关键成员 James May 的个人电脑，在两年内“多次”未经授权的清查所有文件，以试图为其最初的诉讼建立证据基础，并通过对作弊软件进行逆向工程来规避 Phoenix Digital 自己的服务条款。

Bungie 目前的许可协议允许该公司有权获取玩家计算机上的某些文件以进行反作弊。然而，May 在 2019 年底签署的协议并未包括该许可。反诉声称开发商无权在不知情的情况下中翻阅当事人的文件。

IT之家了解到，AimJunkies 在其反诉中要求 James May 和 Phoenix Digital 赔偿损失，同时销毁 Bungie 通过访问 May 的电脑和购买的 AimJunkies 软件的逆向工程而获取的任何证据。