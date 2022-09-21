一加 Nord Watch 智能手表预热，采用 1.78 英寸 AMOLED 屏幕

IT之家 9 月 21 日消息，早在今年 3 月 22 日，就有报道称一加将把其 Nord 系列扩展到可穿戴设备领域，推出一款 Nord 系列智能手表。9 月 19 日，一加印度官宣了一加 Nord Watch 智能手表。今日，一加公布了该智能手表的屏幕信息。

一加 Nord Watch 智能手表将采用矩形表盘，并且配有黑色实体表冠。屏幕方面，一加 Nord Watch 智能手表采用 1.78 英寸 AMOLED 屏幕，屏幕峰值亮度达 500 尼特，分辨率为 368x448，这与此前爆料一致。

据 AndroidHeadlines 引援消息人士 @stufflistings 报道，一加 Nord Watch 智能手表将支持 60Hz 刷新率、女性生理周期记录、以及 105 种运动模式。同时，一加 Nord Watch 智能手表将提供 10 天的续航时间。

据IT之家此前报道，8 月 11 日，消息人士 Mukul Sharma 曝光了一加 Nord Watch 智能手表的渲染图、功能和价格。他表示，一加 Nord Watch 智能手表将拥有五种型号，其中三款为圆形表盘、两款为方形表盘。据悉，所有型号的一加 Nord Watch 智能手表都将支持 GPS 定位功能，在印度售价约为 5000 印度卢比（约 425.5 元人民币）。