工信部：我国移动物联网连接数已达 16.98 亿户，首次超过移动电话用户数

IT之家 9 月 21 日消息，昨日，工业和信息化部公布了 2022 年 1－8 月份通信业经济运行情况。除了电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持较快增长之外，5G、千兆光网和物联网等新型基础设施建设和应用不断取得新进展，移动物联网连接规模首次超过移动电话用户数。

工信部数据显示，截至 8 月末，中国移动、中国联通、中国电信三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.78 亿户，比上年末净增 3468 万户。其中，5G 移动电话用户达 4.92 亿户，比上年末净增 1.38 亿户，占移动电话用户的 29.4%，占比较上年末提升 7.8 个百分点。

截至 8 月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 16.98 亿户，较上年末净增 3 亿户，移动网连接终端中代表“物”连接的蜂窝物联网终端用户数，首次超出代表“人”连接的移动电话用户数，占比已达 50.3%。IPTV（网络电视）总用户数达 3.7 亿户，比上年末净增 2190 万户。

据IT之家此前报道，Strategy Analytics 的报告指出，在 2022-2030 年期间，物联网的复合年增长率 (CAGR) 将达到 14%。在预测期内，预计北美和亚太地区的复合年增长率 (CAGR) 将分别达到 16% 和 14%。