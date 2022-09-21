华为 Mate 50 Pro 开售后推送鸿蒙 HarmonyOS 3.0.0.127 更新：新增支持 FreeBuds Pro 2 耳机高清空间音频

IT之家 9 月 21 日消息，华为 Mate 50 / Pro / RS 保时捷设计系列新机今日已开售，华为 Mate 50 售价 4999 元起，华为 Mate 50 Pro 售价 6799 元起，华为 Mate 50 RS 保时捷设计售价 12999 元。

今天上市首日，华为 Mate 50 Pro 迎来了鸿蒙 HarmonyOS 3.0.0.127 更新，带来了相机、超级桌面、系统、安全和智慧生活方面的优化和更新等。

据微博博主 @旺仔百事通 晒出的更新图片显示，华为 Mate 50 系列和 FreeBuds Pro 2 新版本系统针对使用体验进行了升级，手机端不仅优化了超级桌面，提升了相机拍摄效果，与 FreeBuds Pro 2 结合还可以体验高清空间音频。

下面是更新内容：

相机

优化相机稳定性，提升拍摄效果

超级桌面

优化超级桌面的使用体验

系统

优化状态栏显示效果

优化系统稳定性和部分场景操作流畅性

安全

合入 2022 年 8 月安全补丁，增强手机系统安全

智慧生活

通过智慧生活连接 FreeBuds Pro 2 可畅享高清空间音频功能，听歌看剧尽享沉浸式空间音效体验

IT之家获悉，华为 Mate 50 系列搭载骁龙 8+ Gen 1 4G 芯片，支持 5G 通信壳，华为 Mate 50 Pro 采用 6.74 英寸 120Hz 刷新率屏幕，还有昆仑玻璃版，支持 66W 有线快充，50W 无线快充，7.5W 无线反向充电，内置 4700mAh。还支持支持 3D 人脸支付、屏内指纹，支持北斗卫星消息、超空间存储压缩技术、超级中转站、智感扫码等功能。

华为 Mate 50 系列首发搭载华为影像 XMAGE，华为 Mate 50 Pro 搭载 1300 万像素超广角摄像头（f / 2.2，超微距拍摄），6400 万像素潜望式长焦摄像头（RYYB ，3.5 倍光学变焦、f / 3.5、OIS 光学防抖），200 倍变焦范围（13mm-2700mm），5000 万像素超光变摄像头（RYYB，f / 1.4-f / 4.0，OIS 光学防抖），接近光传感器，激光对焦传感器，10 通道多光谱传感器。