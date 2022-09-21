华为 Mate 50 / Pro / RS 保时捷设计系列今日开售：4999 元至 12999 元，全新 XMAGE 影像 / 昆仑玻璃，支持北斗卫星消息

IT之家 9 月 21 日消息，华为 Mate 50 售价 4999 元起，华为 Mate 50 Pro 售价 6799 元起，华为 Mate 50 RS 保时捷设计售价 12999 元，三款新机将于今日 10:08 正式开售。

8 + 128GB 版售价 4999 元

8 + 256GB 版售价 5499 元

8 + 512GB 版售价 6499 元

昆仑 8 + 256GB 版售价 5699 元

昆仑 8 + 512GB 版售价 6699 元

8 + 256GB 版售价 6799 元

8 + 512GB 版售价 7799 元

昆仑 8 + 256GB 版售价 6999 元

昆仑 8 + 512GB 版售价 7999 元

12 + 512GB 版售价 12999 元

华为 Mate 50 采用 6.7 英寸 OLED 屏幕，支持 2700*1224 分辨率，90Hz 刷新率直屏，300Hz 触控采样率，1440Hz PWM 调光，10.7 亿色原色显示，HDR / HDR Vivid，支持人脸解锁，搭载屏下指纹，机身重量为 202g，内置电池为 4460mAh。

华为 Mate 50 Pro 采用 6.74 英寸屏幕，采用 120Hz 刷新率，300Hz 触控采样率，1440Hz PWM 调光，10.7 亿色原色显示，HDR / HDR Vivid，支持 3D 人脸支付、屏内指纹，重量 205g，内置 4700mAh。

华为 Mate 50 系列采用华为昆仑玻璃，还是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，在无地面网络信号覆盖环境下，仍可通过畅连 App 发送消息，支持一键生成轨迹地图。

华为 Mate 50 系列搭载骁龙 8+ Gen 1 4G 芯片，支持 66W 有线快充，50W 无线快充，7.5W 无线反向充电，首发搭载华为影像 XMAGE。

华为 Mate 50 搭载 1300 万像素超广角摄像头（f / 2.2，超微距拍摄），1200 万像素潜望式长焦摄像头（RYYB，5 倍光学变焦、f / 3.4、OIS 光学防抖），100 倍变焦范围（13mm-1350mm），5000 万像素超光变摄像头（RYYB，f / 1.4-f / 4.0），激光对焦传感器，10 通道多光谱传感器。

华为 Mate 50 Pro 搭载 1300 万像素超广角摄像头（f / 2.2，超微距拍摄），6400 万像素潜望式长焦摄像头（RYYB ，3.5 倍光学变焦、f / 3.5、OIS 光学防抖），200 倍变焦范围（13mm-2700mm），5000 万像素超光变摄像头（RYYB，f / 1.4-f / 4.0，OIS 光学防抖），接近光传感器，激光对焦传感器，10 通道多光谱传感器。

华为 Mate 50 系列首发超空间存储压缩技术，最多可节省 20G 空间；支持超级中转站功能，可实现跨层级、跨应用拖拽，体验更高效直观的信息流转；可升级支持智感扫码功能，通过双击后盖即可快速扫描场所码、支付码、单车码，扫码快人一步。

华为 Mate50 RS 保时捷设计延续超跑设计基因，后摄标识性星钻设计，中轴对称美学，雕塑感陶瓷机身与超跑飞线设计相结合。全新墨蓝瓷配色，采用 CeraBicolor 双色陶瓷工艺；胭紫瓷配色通体凝练典雅。

华为 Mate 50 RS 保时捷设计搭载超光变影像系统，并搭载业界首款超微距长焦摄像头，首创双镜群长行程滑轴技术，35 倍超级微距。