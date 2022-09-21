映宇宙推出海外元宇宙社交产品 The Place，面向欧美 Z 世代

新浪科技讯 9 月 21 日下午消息，近日，映宇宙集团推出一款海外元宇宙社交产品 ——The Place。据了解，这是款面向欧美 Z 世代用户的 3D 虚拟社交平台，用户登录后可以选择自由捏脸和服装选择，以虚拟形象化身在不同的场景中闲逛、社交、参与线上活动等。这也是映宇宙集团自今年 6 月份宣布更名后，上线的首款海外元宇宙产品。

据了解，The Place 的背后是映宇宙集团负责 web3 项目的团队。项目负责人刘志强表示，目前元宇宙社交具有很多标签：捏脸、虚拟形象、虚拟场景、游戏、与硬件相结合等，抛去基建、技术上的难点，在元宇宙场景下，解决用户社交的“真需求”才是关键所在。另外，不管是做国内社交还是海外社交，其实根本逻辑是差不多的，本身都在于把握用户的根本需求。而做好海外产品的关键是，要有很强的本土化运营能力。面对不同的国家和地区人群，需要快速准确地了解当地人的文化习惯、流行元素、喜好、需求等等。

映宇宙给出的解决办法是，团队成员里面，有相当一部分人是有丰富的海外项目和留学背景的，项目组也会寻找当地年轻人做兼职，比如在美国寻找当地实习生，让他们在当地做调研收集反馈，这样就能实时调整产品策略。作为刚刚上线的新产品，The Place 前期主要是以跑通产品逻辑，注重产品体验为主，尤其是做好用户留存。因为通过留存，才可以保证后续的增长率。未来希望做成元宇宙平台式的产品。