扎克伯格身价已大跌 5000 亿，因 Meta（Facebook）押注元宇宙

北京时间 9 月 20 日消息，脸书母公司 Meta CEO 马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 押注元宇宙的策略，已经让他在现实世界中付出了高昂代价。

▲ 扎克伯格押注元宇宙付出代价

尽管几乎所有美国科技巨头都经历了艰难的一年，但是扎克伯格的财富大缩水依然引人注目。今年到目前为止，他的财富缩水了一半还多，达到了 710 亿美元 (约合 4975 亿元人民币)，是彭博亿万富翁指数追踪的超级富豪中损失最多的。他目前的净资产为 559 亿美元，在全球亿万富翁中的排名从年初的第第 6 下滑至第 20 位，这是他自 2014 年以来的最低排名，处于三个沃尔顿家族和两个科赫家族成员之后。

就在不到两年前，38 岁的扎克伯格的身价还是 1060 亿美元，是全球亿万富翁精英群体中的一员，仅次于杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 和比尔・盖茨 (Bill Gates)。2021 年 9 月，他的财富飙升至 1420 亿美元的峰值，当时该公司的股价高达 382 美元。但是就在下一个月，扎克伯格宣布脸书更名为 Meta，向元宇宙转型。从那时起，Meta 就一直在走下坡路，努力在科技领域找到立足之地。

▲ 扎克伯格财富损失最多达到 710 亿美元

Meta 最近发布的财报业绩糟糕。这始于今年 2 月，当时该公司披露脸书的月度用户没有实现增长，引发了股价的历史性暴跌，扎克伯格的财富缩水 310 亿美元，是有史以来最大的单日财富跌量之一。其他问题包括 Instagram 对短视频平台 Reels 的押注，这是它对 TikTok 的回应，但是它的广告收入较低。出于对经济放缓的担忧，整个行业受到了营销支出下降的影响。

投行尼德汉姆公司高级互联网分析师劳拉・马丁 (Laura Martin) 表示，Meta 在元宇宙的投资也拖累了该公司的股价。扎克伯格曾表示，他预计该项目将在未来三到五年内损失“大量”资金。马丁称，Meta 还“必须把用户从 TikTok 抢回来”，并且受到“过度监管审查和干预”的阻碍。