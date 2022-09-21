机构：中国已在环保制氢方面领先，电解槽成本仅为欧美 1/3

9 月 21 日消息，市场研究机构 BloombergNEF 发布最新报告称，中国工厂生产电解槽的成本仅为美国和欧洲竞争对手的三分之一，这使他们在开发用于环保制氢的关键技术竞赛中占据了优势。

BloombergNEF 在报告中说，中国碱性电解系统的成本约为每千瓦 343 美元，而欧美类似系统的成本为每千瓦 1200 美元。电流通过电解槽时，可以将水分离成氢和氧。当使用可再生能源时，它们可以产生氢气，为从汽车到钢铁厂等提供燃料，而不会产生任何碳排放。

BloombergNEF 分析师在报告中表示，随着越来越多的行业寻求脱碳，碱性电解系统的订单正在飙升。这应该有助于制造商建立规模经济，到 2025 年将成本降低 30%。

报告还称，中国工厂拥有更发达的零部件和原材料供应链。由于多晶硅制造等行业的庞大工业需求，中国的电解槽制造业规模本来就相对较大。

即使考虑到运输和安装带来的额外成本，中国的碱性电解系统也可以以比欧美制造商低得多的价格交付给国际客户。BloombergNEF 预计，到 2025 年，中国碱性电解系统在欧洲和美国的销售份额将不到 30%，但之后有望大幅增加。

BloombergNEF 在报告中称：“中国制造商已开始进军国际市场。从 2025 年到 2030 年之间，中国制造的电解产品可能会在全球范围内受到欢迎。”