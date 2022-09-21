我国电动自行车保有量已接近 3 亿辆，每年发生约 2000 起与之有关的火灾

IT之家 9 月 21 日消息，据央视网科技报道，除了速度之外，电动自行车的电池安全也一直备受关注。数据显示，全国每年发生约 2000 起与电动自行车有关的火灾，其中 80% 是充电时引发。

目前我国电动自行车保有量已接近 3 亿辆，庞大的市场也对安全保障提出了巨大的考验。目前相比于前几年的铅酸电池车型，在不少销售门店，锂电电动自行车产品因其重量轻、使用寿命长，占据了八成甚至九成的市场。

根据相关规定，今年年底之前，电动自行车相关企业要完成防改装、提升电池安全性等一系列的产品技术变更，否则将无法获得 3C 认证，不得出厂销售、进出口，这也加剧了市场淘汰落后产能。在电池安全技术升级上，业内也在加紧智能改造进展。比如浙江某电动自行车集团检测中心表示，“通过大数据的管理，可以提早看出电池的一些不良现象，充电器可以提前进行防止过度充电的提示，或者在放电过程中控制器可以提前关掉、报警，通过物联技术保证电池使用的安全性。”

IT之家了解到，据中华人民共和国应急管理部官网 8 月消息，为认真落实国务院安委会关于加强安全生产十五条硬措施的相关要求，切实强化电动自行车全链条安全监管，经国务院领导同志同意，国务院安委会印发了《加强电动自行车全链条安全监管重点工作任务及分工方案》（以下简称《方案》），从加强生产源头环节安全质量、强化流通销售环节执法查处、规范末端使用环节安全管理、推进拆解回收环节安全管控四个方面提出 12 项重点工作任务，并明确了部门责任分工。其中包括要下大力气解决电动自行车产品质量、流通销售、通行秩序、停放充电、拆解回收等方面的突出问题。