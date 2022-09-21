恢复增长，9 月前 20 天韩国半导体出口额同比增长 3.4%

9 月 21 日消息，据国外媒体报道，韩国贸易、工业和能源部此前公布的数据显示，受全球经济放缓、需求减少、价格下滑等影响，8 月份韩国半导体出口 107.8 亿美元，同比下滑 7.8%，时隔 26 个月再次下滑。

而从最新的数据来看，在经历 8 月份的下滑之后，韩国半导体产品的出口额，在本月已开始回升，同比恢复增长势头。

韩国关税厅最新公布的数据显示，在本月前 20 天，韩国半导体的出口额，同比增长 3.4%。

不过，从韩国关税厅所公布的数据来看，同前 10 天相比，本月前 20 天半导体产品的出口额，同比增速有放缓。韩国关税厅此前公布的数据显示，9 月份前 10 天半导体产品出口额同比增长 7.9%。

此外，与前 10 天相比，前 20 天的工作日，较去年同期减少的也略有减少。由于有一长达 4 天的节假日，本月前 10 天韩国的工作日只有 6.5 天，较去年同期的 8.5 天减少两天。而在本月前 20 天，韩国的工作日是 13 天，去年同期为 14.5 天。

虽然增速在放缓，但考虑到苹果 iPhone 14 在大量出货，三星电子、SK 海力士这两大存储芯片制造商，会大量供应 NAND 闪存和 DRAM，9 月份韩国半导体产品的出口额，大概率会同比恢复增长。