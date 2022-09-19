Omdia：二季度三星稳居半导体销售额冠军，并扩大领先优势

IT之家 9 月 19 日消息，市场研究公司 Omdia 的新数据显示，三星电子在 2022 年第二季度的半导体销售额再次超过了英特尔，连续第四个季度保持了全球半导体市场的领先地位。然而，由于内存半导体市场正在萎缩，这家韩国半导体巨头可能会在下半年失去其领先优势。

数据显示，今年第二季度全球半导体市场的规模估计为 1581.13 亿美元，比 2022 年第一季度的 1612.4 亿美元减少了 31.11 亿美元。

三星电子第二季度的半导体销售额为 203 亿美元，比第一季度（201.55 亿美元）增加 1.45 亿美元。Omdia 将这一增长归功于对服务器半导体的持续需求和系统半导体（非内存）销售的增长。三星电子的市场份额从 12.5% 上升了 0.3 个百分点至 12.8%，与英特尔的领先优势扩大为 3.4 个百分点，上一季度是 1.4 个百分点。

英特尔第二季度的收入为 148.65 亿美元，比第一季度（1782.7 亿美元）下降 16.6%。由于经济不景气和供应链的中断导致个人电脑需求放缓，英特尔二财季净亏损 4.54 亿美元。紧随其后的是 SK 海力士（6.8%）、高通（5.9%）、美光科技（5.2%）和博通（4.2%）。值得一提的是，全球第一大代工企业台积电没有被列入 Omdia 的调查范围。

三星电子在 2017 年首次超过英特尔，并在 2018 年之前一直保持第一的位置，然后在 2019 年和 2020 年被英特尔夺走冠军位置。2021 年第三季度，三星重新夺回了第一的位置，并连续四个季度保持这一位置。

由于内存半导体市场正在进入衰退期，三星电子可能在今年下半年失去其头把交椅。此前，市场研究公司 IC Insights 预测，今年第三季度台积电的销售额将比第二季度攀升 11%，达到 202 亿美元，超过三星电子，成为全球第一大半导体制造商。IC Insights 估计三星电子和英特尔在今年第三季度的销售额分别为 182.9 亿美元和 150.4 亿美元。

IT之家了解到，市场研究公司 TrendForce 预测，与第二季度相比，第三季度消费类 DRAM 和 NAND 闪存的价格将下降 13% 至 18%。预计半导体市场的低迷将至少持续到 2023 年底。