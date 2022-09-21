DXOMARK 官网全新评分排行榜出炉：荣耀 Magic4 至臻版第一再涨 1 分，iPhone 13 Pro / Max 第三，小米 12S Ultra 下跌至第七

IT之家 9 月 21 日消息，DXOMARK 今天表示，DXOMARK 工程师团队经历一年多时间研发、升级的智能手机影像、屏幕、音频、电池和自拍测试基准和全新评分系统在今天上线。DXOMARK 首次公开评分和算法结构，“旨在更透明、更贴近用户的真实使用体验，为消费者提供更具价值与意义的参考。”现在，DXOMARK 最新分数与排名在官网已经更新。

IT之家获悉，DXOMARK 最新数据显示，荣耀 Magic4 至臻版摄像头分数 147 仍然是第一，相比之前还多了 1 分；华为 P50 Pro 第二，苹果 iPhone 13 Pro、苹果 iPhone 13 Pro Max 和小米 11 Ultra 并列第三，华为 Mate 40 Pro + 第六，小米 12S Ultra 跌到第七（此前是第五），华为 Mate 40 Pro + 和三星 Galaxy S22 Ultra 并列第八，谷歌 Pixel 6 Pro 和 vivo X70 Pro + 并列第十，苹果 iPhone 12 Pro Max 第十二名。

DXOMARK 表示，开发了综合测试系统 ——Analyzer，能够助力生产商准确地测试、校准和优化图像质量，以满足用户日益提升的拍摄需求。“Analyzer 是业界最完整，性能最佳的衡量静态和视频图像质量的解决方案，它包括 14 个测试模块，其中每个测试模块都专注于图像质量的不同属性。”

DXOMARK 称，全新的 DXOMARK 测试基准主要基于真实用例进行更新，囊括了更多不同场景和不同环境的日常使用情况，致力于离用户更近一步。为了让评分系统更加透明，现在每项测试基准的评分标准及计算公式现已在官网公开可见。为了提高可读性，也统一了各个基准的分数区间，让用户更容易理解不同基准的分数和其代表的产品性能。

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