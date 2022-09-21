30.99 万元起，小鹏 G9 正式上市：充电 5 分钟续航 200 公里，标配高通 8155 芯片

IT之家 9 月 21 日消息，今日晚间，小鹏 G9 正式上市，共有 6 款车型，售价 30.99-46.99 万元，预计第四季度大规模交付。

作为小鹏汽车打造的全新纯电中大型 SUV，小鹏 G9 基于 X-EEA 3.0 电子电气架构打造，配备 Xpilot 4.0 辅助驾驶系统等，车内采用仪表盘 + 双联屏设计。

外观方面，小鹏 G9 延续家族化的“X ROBAT FACE”设计理念，采用封闭式格栅、贯穿式日行灯、独立大灯以及贯穿式出风口的设计，并且左右两侧的激光雷达完美融入前大灯设计中。

车身尺寸方面，根据车型的不同，小鹏 G9 长宽高分别为 4891/1937/1680（1670）mm，轴距为 2998mm，搭配前双叉臂独立悬架，后五连杆式独立悬架，双腔空气悬架 + 电磁主动调节减震器使得整车悬架的可调节范围更广。

内饰方面，小鹏 G9 采用双 14.96 英寸高清联体智能屏与环抱式座舱设计，全系标配高通 8155 芯片，主副驾信息可独立、可流转，全车软包材质大面积覆盖；后排支持加热按摩及靠背角度电动调节，配备象鼻式宽大腿托。

IT之家了解到，小鹏汽车表示，小鹏 G9 将是国内首款基于 800V 高压 SiC 平台的量产车，充电 5 分钟，续航 200 公里；年内量产铺设 800V 高压充电体系，最大功率 480kW，最大电流 670A。

动力方面，小鹏 G9 将提供两驱单电机与四驱双电机两套动力系统，单电机最大功率 230kW（312 马力），双电机最大功率分别为 175kW（238 马力）/230kW（312 马力），配备三元锂电池，续航里程超过 700km。