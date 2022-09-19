小鹏汽车 NGP 辅助驾驶高速上多次突然退出，回应称可能是阳光太强了

IT之家 9 月 19 日消息，NGP 是小鹏的辅助驾驶系统 Navigation Guided Pilot 的缩写，它是通过车上的摄像头、激光雷达、毫米波雷达、高精度 GPS 对车辆周边的环境进行感知，从而控制车辆自动行驶的系统，该功能目前已经对小鹏 P5 等车型开放，不过今日有报道称该功能似乎存在一些问题。

据中国消费者报，今年 4 月谢先生花 23 万余元购买了一辆小鹏 P5 汽车，并且在提车当天又支付 1.25 万元购买了 NGP 智能导航辅助驾驶包，不过让人意外的是，这辆车多次出现在高速行驶状态下 NGP 自动退出的情况。

7 月 4 日，谢先生正驾驶汽车以 90 公里 / 小时左右的速度行驶在北京东南六环路上，汽车突然发出警报“请立即接管，NGP 已退出”，显示屏随即跳出“交通标志识别功能不可用”“辅助驾驶 NGP 已退出”“车道偏离预警功能故障”“车道偏离抑制功能故障”等提示。同时，车速从 90 公里 / 小时左右迅速降到 50 公里 / 小时左右。

这是车辆第一次发生 NGP 退出情况，对此小鹏 4S 店工作人员表示，可能是位于车内后视镜前面的三目摄像头脏了，导致 NGP 功能退出。但谢先生对此提出了异议：摄像头封在框子里人是触摸不到的，怎么会脏？

之后谢先生驾驶汽车在北京的高速路上行驶时，又多次 NGP 自动退出。谢先生多次联系小鹏公司及 4S 店，对方分析了多种可能：可能是摄像头脏了，也可能是阳光照射所致，还有可能是 NGP 软件系统存在漏洞。4S 店提出更新软件系统的建议，但不能保证更新系统后能解决 NGP 自动退出的问题。

中国消费者报联系了小鹏公司，对方回应称这是“由于三目摄像头偶遇强光干涉导致高速 NGP 退出“。小鹏公司还称，由于车辆行驶过程中，三目摄像头在某角度遇到强光直射，产生盲点报错，该情况属于正常光物理现象，并非摄像头质量问题。小鹏公司一位工作人员还称，直面强光的时候，汽车的三目摄像头会提示视线受阻，然后退出 NGP。强制退出辅助驾驶是为了避免驾驶人过度依赖辅助技术，在技术弱视场景下造成误判。

对此谢先生不能接受，他表示汽车在道路上行驶，位于挡风玻璃的最上方三目摄像头必然会被强光照射，如果因为强光照射就无征兆退出，那辅助驾驶系统就太脆弱了。而且，在阳光刺眼的情况下，司机视线受阻，正是需要辅助驾驶系统发挥作用的时候，强光照射就退出的设计与实际需求相悖。

此外谢先生还称，在使用 NGP 系统前车主需要学习 NGP 的使用规范并进行测试，只有测试通过后才能使用该系统。但学习视频和考试中都没有提到强光照射可能导致 NGP 退出的相关情况。谢先生认为 NGP 毫无征兆地退出，致使高速行驶的车辆突然失速，存在很大的安全隐患。希望小鹏公司能够改变设计理念，尽快解决强光照射会导致 NGP 退出的问题。

IT之家了解到，近日小鹏汽车还宣布，城市 NGP 已经开始在广州进行试点，近期将陆续推送给部分小鹏 P5 用户。从此，小鹏的辅助驾驶功能可覆盖用户 90% 的出行场景，且数据显示城市 NGP 通行效率接近人工导航时间的 90%。