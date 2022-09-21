亚马逊 Fire HD 8/8 Plus（2022）平板电脑发布：速度更快，约 701 元起

IT之家 9 月 21 日消息，亚马逊拥有大量 Fire 平板电脑，两年后，它终于更新了其流行的 8 英寸型号 Fire HD 8。新型号更快、更轻，并具有出色的电池续航。新的 Amazon Fire HD 8 售价 99.99 美元（约 700.93 元人民币）起，高端 Fire HD 8 Plus 售价 119.99 美元（约 841.13 元人民币）起。

Fire HD 8 是一款精打细算的设备，配备 8 英寸 1280 x 800 显示屏，配备 2.0 GHz 六核处理器和 2GB 内存。就存储选项而言，可以购买 32GB 或 64GB 内部存储。当然，用户还可使用 microSD 卡插槽将平板电脑扩展至 1TB。该设备配备 2MP 前置摄像头，可以拍摄高达 720p 视频。亚马逊表示，这款平板电脑一次充电可使用长达 13 小时，但并未说明具体用途。该设备还支持充电的 USB-C 端口，但使用随附充电器为设备充满电最多需要 5 个小时。

IT之家获悉，亚马逊还推出了 Fire HD 8 Plus，它的规格大致相同，除了将获得更多的 3GB 内存、无线充电、5MP 摄像头和更快的 USB 充电器。亚马逊还将为这款平板电脑提供各种捆绑包，例如 Fire HD 8 Kids，它将配备保护套、软件和内容特权以及家长控制。此外，亚马逊还将推出带有 Luna 控制器手柄的游戏捆绑包。

Fire HD 8 有三种颜色：黑色、牛仔布和玫瑰色。Fire HD 8 Plus 有灰色。如果用户拥有旧款 Fire 平板设备，还可以在购买时抵用 20% 折扣。这些新款 Fire HD 平板电脑将于 10 月 19 日开始发售。